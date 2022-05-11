مبارك الخالدي



يقيم اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع إدارة النادي العربي مؤتمرا صحافيا في الساعة الـ 11 من صباح 15 الجاري في المركز الإعلامي بنادي الكويت، اذ يقام المؤتمر تحت رعاية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك للإعلان عن الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي التي تضم إلى جوار «الأخضر» فرق الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني.



ومن المتوقع وصول الفرق إلى الكويت يومي 13 و14 الجاري تمهيدا لانطلاق المنافسات في 18 الجاري بلقاء يجمع العربي والرفاع.