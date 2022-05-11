قال رئيس اللجنة الرياضية والملاعب في دورة الألعاب للخليجية الثالثة حيدر فرمن، إن الملاعب المخصصة لاستضافة المنافسات جاهزة، مشيرا إلى أن نتائج المنافسات ستعلن أولا بأول عن طريق شركة «بورنا» العالمية المتخصصة، وعبر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الكويتية وتلفزيون الكويت وتطبيق خاص بالدورة يتم تنزيله بالهاتف النقال، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا في الموقع الرسمي للدورة، مضيفا أن 12 ملعبا وصالة ومضمارا ومركزا وموقعا، يحتضنون المنافسات التي تضم أكثر من 1700 لاعب ولاعبة بعد اكتمال تسجيل جميع هؤلاء من قبل اللجان الأولمبية والاتحادات الوطنية في منطقة الخليج، لافتا إلى أن اللجنة بصدد التنسيق مع الجهات المذكورة لتلقي أسماء الحكام المحايدين لإدارة المنافسات، والذين سيتم تدريبهم على النظام الإلكتروني لإعلان النتائج من قبل شركة «بورنا».



وردا على سؤال، أوضح فرمن أن اللجنة واجهت مصاعب وربكة خلال الفترة الماضية بسبب تأجيل الدورة أكثر من مرة لكنها تخطتها بنجاح، وهو ما حدا بها إلى بدء بعض المنافسات مبكرا ووقوع حفل الافتتاح في منتصف الفعاليات، مضيفا: «نحن مجبورون على ذلك بسبب الاختيارات الدراسية والارتباطات القارية لبعض الاتحادات».



على صعيد آخر، أكد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة الطائرة محمد القطان، أن منتخبنا يواصل استعداداته المكثفة بمعسكره الحالي المقام في صربيا، تحضيرا لخوض غمار الدورة من 20 إلى 26 مايو.



وقال القطان: «خاض المنتخب 4 مباريات تجريبية ناجحة مع الفرق الصربية حتى الآن، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر على تجانس اللاعبين وتطبيق تكتيكات دون النظر إلى النتائج كون اللقاءات الودية تهمنا من الجانب الفني بشكل أكبر».



من جهته، أكد أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي، أن مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي جاهز لاستضافة منافسات الدورة، مبينا ان المنتخب الكويتي يشارك بـ 28 راميا.



وأضاف العصيمي «هناك تعاون كبير مع اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر وأمين السر المساعد علي المري، حيث تمت تلبية كل متطلبات اللجان الفنية نظرا لتعديل قانون الرماية الدولي الجديد الذي سيطبق في أولمبياد باريس المقبل، وبالتالي فإن جميع الرماة المشاركين سيرون التطبيق الفعلي لذلك القانون الجديد».



وأعلن العصيمي أن المنتخب العماني وصل البلاد أمس الثلاثاء لإقامة معسكر تدريبي، فيما ينخرط المنتخب الكويتي الذي يشارك بالصف الأول في معسكر داخلي آخر استعدادا للمنافسات.

إلى ذلك، عبر رئيس مجلس إدارة اتحاد الكراتيه محمد الجاسم عن تفاؤله بقدرة منتخب الكويت على تحقيق ما لا يقل عن 3 ذهبيات في الدورة، موضحا أن لاعبي المنتخب يستعدون يوميا على صالة الاتحاد خلال الفترة المسائية فقط ومنذ أسبوع نظرا للارتباطات الدراسية لبعض اللاعبين، متمنيا أن يسير برنامج الإعداد وفق الخطة التي وضعها الجهازان الفني والإداري للمنتخب.

وأشار إلى أن منتخب الكويت يشارك في الدورة من خلال فئتي الكوميتيه والكاتا، موضحا أن الفئة الأولى تضم 6 أوزان، فيما تشهد الثانية مسابقات فردية وجماعية، كما شدد على حرص الجميع على تقديم أداء مقنع في الدورة، خصوصا أنها تقام على ارض الكويت.



من جهة أخرى، أعلن أمين السر المساعد ورئيس لجنة المنتخبات في اتحاد ألعاب القوى د.مانع العجمي، أن مضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان جاهز لاستضافة منافسات الدورة، اعتبارا من الجمعة المقبل عبر مسابقات السيدات التي تستمر 3 أيام متواصلة، تتبعها الاثنين المقبل منافسات الرجال التي تختتم الأربعاء المقبل.