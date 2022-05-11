يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد كرة اليد التي تجمع الكويت مع السالمية في الـ 8.00 مساء اليوم، يسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفحيحيل وبرقان في 6.15 مساء.



وبذلك يتجدد صدام «الأبيض» و«السماوي» بعد أن نجح «العميد» في انتزاع زعامة اللعبة هذا الموسم بتحقيق لقب الدوري للمرة الـ 12 مقابل 11 لقبا للسالمية.



فنيا، ظهر الفريقان بصورة مميزة خلال البطولة، وكان طريقهما للنهائي واضح المعالم منذ البداية، إذ تفوق الكويت في الدور التمهيدي على التضامن 35-22 ثم هزم القادسية في دور الثمانية 33-26، كما اجتاز الفحيحيل في نصف النهائي 32-24، فيما فاز السالمية في بداية المشوار على اليرموك 32-27، ثم تخطى العربي في دور الثمانية بنفس النتيجة وأخيرا الفوز على برقان في نصف النهائي 25-20.



منتخبات المراحل السنية



إلى ذلك، أعلن اتحاد كرة اليد عن أسماء لاعبي المنتخبات الوطنية للمراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال، وذلك من أجل الاستحقاقات الآسيوية التي يبدأها «أزرق الشباب» بالبطولة الآسيوية منتصف يوليو المقبل في البحرين.



وجاء تشكيل «أزرق الشباب» من المدرب الإسباني ايسدرو مارتينز يساعده المدرب الوطني وليد فيروز إلى جانب إداري المنتخب عبدالعزيز الزعابي.



فيما جاءت تشكيلة منتخب الناشئين كالآتي: بقيادة المدرب الإسباني دييجو جونزاليس يساعده المدرب الوطني حسين حبيب وإداري الفريق محمد العوض.



أما تشكيلة منتخب الأشبال فجاءت بقيادة المدرب الإسباني دانييل فيرناندز يساعده المدرب الوطني محمد مبارك وإداري الفريق معاذ الفودري.