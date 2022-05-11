عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فيتيزلاف لافيكا أن المنتخب يفتقد العديد من العناصر المهمة بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، مضيفا أن «الأزرق» سيواصل التحضيرات مع اللاعبين المتاحين حاليا، اذ جاءت البداية جيدة بدرجة كافية، ونأمل أن يلتحق جميع اللاعبين قريبا، وهم بأفضل حال بدنية وفنية، وسيكون العمل مركزا ومكثفا خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أبدى مساعد المدرب أحمد عبدالكريم سعادته بالانضمام إلى الجهاز الفني المشرف على المنتخب، مضيفا: «الإعداد سيكون متنوعا، حيث تم توزيعه على 3 مراحل، تبدأ الأولى من 5 إلى 12 الجاري والثانية تنطلق في 15 وتنتهي 19 منه، فيما ستنتهي آخر مراحل الإعداد المحلي في 26 الجاري، على أن يغادر بعدها المنتخب إلى أبوظبي لخوض ودية سنغافورة في الأول من يونيو المقبل، على أن تكون المرحلة الأخيرة من التحضير عبر معسكر محلي داخلي يبدأ في الثاني من الشهر المقبل، وحتى خوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا».



وأشار عبدالكريم إلى أن إعداد «الأزرق» سيتأثر بغياب لاعبي الكويت والعربي بسبب ارتباطهم مع أنديتهم لخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مبينا أن الجهاز الفني سيعمل على العديد من الجوانب التكتيكية خلال الفترة المقبلة.