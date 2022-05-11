صرحت مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي، بأنه ضمن البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات للموسم 2021- 2022، قامت الوكالة بفحص عدد 83 رياضيا في رياضات مختلفة طبقا للمعيار الدولي لإجراء الفحوصات والتقصي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



وقد أسفرت الفحوصات عن وجود 5 حالات إيجابية بنسبة 6% من العدد الكلي للفحوصات، تشير إلى تناول بعض الرياضيين مواد محظورة وفقا للمعيار الدولي لقائمة المحظورات، وقد تمت إحالة الحالات إلى اللجنة التأديبية الكويتية المختصة بقضايا المنشطات، والتي قامت بدورها بالتحقيق وعقدت جلسات مع الرياضيين وأصدرت قراراتها بفرض عقوبة الإيقاف 4 سنوات للاعب كرة السلة بنادي الكويت عبدالله الشمري لتناوله مادة تندرج تحت فئة الستيرويدات الاندروجينية البنائية، وعقوبة الإيقاف لمدة سنتين على لاعب الكرة الطائرة بنادي الجهراء عبدالله العساف لتناوله مادة تندرج تحت فئة المنبهات، بالإضافة إلى فرض عقوبة الإيقاف لمدة 3 شهور على كل من لاعب كرة السلة بنادي الساحل خلف علي ولاعب كرة السلة بنادي العربي حسين فيصل، وعقوبة الإيقاف لمدة 6 شهور على لاعب الطائرة بنادي العربي عبدالوهاب طالب لتناولهم مادة تندرج تحت فئة القنبيات.



وقالت البطي انه من باب المسؤولية الصارمة، تنصح وكالة مكافحة المنشطات، وحرصا منها على مصلحة الرياضيين وصحتهم، بضرورة الرجوع إلى قائمة المحظورات التي تم تعميمها على جميع الاتحادات والأندية.