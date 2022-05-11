هادي العنزي



يدخل فريق السالمية مكتمل العدد ودون إصابات أو غيابات في صفوفه، غدا معسكرا داخليا يستمر حتى انطلاق قمة نهائي كأس سمو الأمير التي تجمعه مع نظيره كاظمة الاثنين المقبل.



وذكر مدير الفريق بدر الخالدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الجهاز الفني لـ «السماوي» بقيادة المدرب القدير محمد إبراهيم منح اللاعبين فترة استشفائية كاملة، لاستعادة مخزونهم البدني والذهني قبل البدء في التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة «البرتقالي» في المباراة النهائية، مضيفا: «بعد موسم شاق ومجهد على جميع أعضاء الفريق، وصلنا إلى مرحلة نستطيع معها تسجيل أفضل نهاية، وقطف ثمار عمل شهور طويلة، ونأمل أن تتوج جهود الجميع بالظفر بالكأس الغالية».



ولفت الخالدي إلى أن السالمية لا يعاني من أي غيابات في صفوفه سواء بداعي الإصابة أو البطاقات الملونة، مؤكدا أن مواجهة كاظمة صعبة على كلال الفريقين، ومضيفا: «قطبا المباراة النهائية يستحقان الحصول على اللقب عطفا على العناصر المتميزة في صفوفهما، والأداء الذي قدمه الفريقان في مختلف البطولات المحلية لهاذ الموسم ومن الصعوبة بمكان توقع هوية الفائز، وستكون للحسابات التكتيكية من كلا المدربين الكلمة العليا في نهاية المواجهة، ولا نغفل التفاصيل الصغيرة والتي عادة ما ترجح كفة على أخرى في المواجهات الكبيرة، آملا أن تكون ليلة سلماوية بامتياز».