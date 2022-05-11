«تطوير جنوب السرة» يختص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وخدمات أخرى

المشروع يهدف إلى تسهيل الحركة وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة



عاطف رمضان



أكد وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى أنه أوعز للمختصين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتشكيل لجنة تنسيقية بمشاركة جهات معنية ذات صلة لمتابعة تنفيذ مشاريع الدولة وإزالة المعوقات التي تواجهها، من بينها مشروع تطوير طرق جنوب السرة الذي يشمل شارع دمشق وتقاطعه مع الدائري الخامس.



وقال الموسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن تشكيل اللجنة يأتي بمناسبة البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع وذلك ضمن أعمال العقد رقم هـ ط/257 والخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في منطقة جنوب السرة وشارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز.



وأضاف أن المشروع يقع في منطقة مهمة وانطلاقا من حرصه على تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشاريع الدولة وتوفير إجراءات الأمن والسلامة لمرتادي الطرق ومناطق العمل، سيتم تشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة من وزارات وهيئات خدمية بالدولة، وتحديد ضباط اتصال للتنسيق والمتابعة طوال مدة تنفيذ المشاريع مع الجهات الأمنية لتسهيل عملية الإنشاء وتنفيذ الخدمات ونقلها وتحويلها بأقصى سرعة ممكنة وبصورة آمنة.



وتابع: نأمل من جميع الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة بالتعاون التام والمتابعة الحثيثة والتواصل المستمر، حتى يتم إنجاز المشاريع على الوجه الأكمل ووفقا للبرنامج الزمني المقرر، وبما لا يخالف الإجراءات الأمنية مع توفير اشتراطات الأمن والسلامة المرورية لمرتادي الطرق لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع.



هذا، ويهدف مشروع جنوب السرة الى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة، وتطوير «الدائري الخامس» من شارع الملك فهد بن عبدالعزيز مع شارع الملك فيصل وذلك بخفض «الخامس» من تقاطع شارع دمشق ولجعل الحركة المرورية حرة على شارع دمشق بين «الخامس» وشارع إبراهيم بن عبدالله، وإنشاء جسر علوي من شارع الملك فيصل واستحداث دوارين على شارع 403 مع شارع 26 وشارع 20.