ليلى الشافعي



قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري إن أهل الكويت والخليج انطلاقا من تعاليم إسلامنا وعاداتنا رسموا صورة لازمة في ذهن دول العالم ترمز للبذل والعطاء حتى قبل نهضتهم الاقتصادية واستمر هذا التميز الذي تنفرد به مؤسساتنا الخيرية الحكومية والأهلية ليزيد من رصيد ريادة العمل الإنساني والتنموي الخليجي.



جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون للعام 2022 (الدورة السادسة والتي حملت اسم المغفور له الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ـ رحمه الله)، وهو المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات، وذلك بحضور خليجي وعربي رفيع المستوى.



وخلال حضوره نيابة عن وزير الخارجية، أكد المطيري أهمية الابتكار والتحول الذكي في تطوير العمل الإنساني بما يتماشى مع التحديات العالمية في ظل وجود نحو 274 مليون شخص حول العالم بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة، وهذا التحول والابتكار يهدف لكفاءة الاستجابة الإنسانية في هذا العالم المضطرب تعصف به الأزمات الدولية المتزايدة والمتسارعة سواء الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. وأوضخ ان المنطقة العربية والإسلامية بشكل خاص تمر بأوضاع عصيبة تحتاج التضافر واكبر قدر من المشاريع التنموية والإنسانية لتخفيف معاناة شعوبها ولتحقيق ذلك تحتاج العمل والتنسيق المشترك، حيث تحرص وزارة الخارجية الكويتية على تمكين مؤسساتنا الخيرية والتنموية من الاستفادة من التجارب والخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال والتحول الرقمي إيمانا منا بأهمية رفع قدرات مؤسساتنا بما يتواكب مع المعايير الدولية وحمايتها من ان تكون عرضة لاستغلال بعض الجماعات الإرهابية.



وأشار المطيري إلى استفادة كل المؤسسات الإنسانية الكويتية من استثمار وزارة الخارجية في المجال الرقمي لخدمة العمل الإنساني وتحسين مؤسساته عبر استخدام منصتها الإلكترونية التي أشرفت على تحويل 720 مليون دولار منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، فضلا عن تحقيق سلامة المركز القانوني لأكثر من 3422 شريكا أجنبيا حول العالم منذ تدشين هذه المنصة في عام 2015.



وأكد أن الكويت بفضل أبنائها المخلصين وبرعاية كريمة من المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، نالت أعلى تقدير دولي من الأمم المتحدة كمركز إنساني عالمي، مشيدا بحرص جميع المشاركين في جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجية للعمل الإنساني 2022.



الفائزون بجائزة العمل الإنساني



٭ من الكويت كل من: مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية «السدرة» الشيخة عزة جابر العلي، والمديرة العامة لوصية عبدالرازق عبدالحميد الصانع شروق عبدالرزاق الصانع.



٭ من البحرين كل من: رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليجية زين بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة.



٭ من قطر كل من: المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الشيخة حصة بنت خليفة، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مريم بنت علي بن ناصر المسند.



٭ من الإمارات: رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال الشيخة د.هند بنت عبدالعزيز القاسمي.



٭ من عمان: عضو مجلس الدولة الرئيس الفخري لجمعية الرحمة لرعاية الأمومة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.