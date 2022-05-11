استقبل رئيـــس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق رئيسة المؤتمـــر الافتراضي الخليجي الثالث لدعــم منظومـة الابتكـــار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمــال ومؤســـسة شركة «إيكو سيستم» للاستشارات الإدارية د.هنادي المباركي، حيث وجهت له دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل عبر منصة الذكــاء الاصطناعي وإلقـــاء كلمة الافتتـــاح فيه.



وقالت المباركي ان المؤتمر يعد قيمة مضافة لترسيخ الاقتصاد الخليجي القائم على التكنولوجيا والرقمنة تماشيا مع «رؤية الكويت 2035» كمركز مالي جاذب للاستثمار، كما أهدت المباركي رئيس التحرير خلال اللقاء نسخة من مؤلفاتها.