عبدالعزيز الفضلي



اعتمد المؤتمر الاستثنائي للرواد وبشكل رسمي نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات من لبنان الى الكويت واختيار الكويتي حسن السبتي أمينا عاما للاتحاد.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بحضور رئيس المنظمة الكشفية العربية النائب د.عبدالله الطريجي وتم اعتماد انضمام العراق واليمن للاتحاد.



وقال د.عبدالله الطريجي إنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية الكشافة وجميع منتسبي الحركة الكشفية في الكويت نرحب بكم جميعا، وأؤكد أن نقل المقر من لبنان إلى الكويت ليست فقط نقل مقر بل مسؤولية وأمانة، والكويت ستكون داعمة دائما وتمد يد العون للمجتمع الكشفي ونسعى الى انضمام بقية الدول الى الاتحاد، مبينا أنه طلب من الجمعيات الكشفية ترشيح أسماء الرواد لتكريمهم، بالإضافة إلى رحلة عمرة للبرلمانيين الكشفيين ستنظمها الكويت وسيكون للرواد تواجدا فيها، موضحا أن أول فعالية ستقام بعد نقل المقر للكويت إقامة فعالية للحركة الكشفية في العمل الإعلامي الكشفي.



بدوره، أعرب الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات د.عبدالله الفهد عن شكره للكويت على استضافة فعاليات الحركة الكشفية، مبينا أن ما يثلج الصدر هو حضور الشباب في مؤتمر الحركة الكشفية بالتزامن مع الرواد والنواب الأمر الذي سيكون له أثر على المديين القريب والبعيد.



من جانبه، تقدم الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات حسن السبتي بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لأعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية وعلى رأسهم النائب د.عبدالله الطريجي على منحي هذه الثقة الغالية وترشيحي بالإجماع لمنصب الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والشكر موصول لإخواني وأخواتي رؤساء الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، داعيا الله العلي القدير أن يوفقني في أداء هذه المهمة وأكمل معكم مسيرة المؤسس الراحل الأمير يوسف مصطفى دندن، رحمه الله.



وأشار إلى أن هذه الجهود لا تأتي ثمارها إلا بالعمل الصادق والتعاون المشترك مع أعضاء اللجنة التنفيذية، فلهم مني كل التحية والتقدير والاحترام على العطاء والجهد البارز والمثمر في وضع الخطة العامة ومتابعة برامجها وأنشطتها.



من جهته، أبدى رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الحركة الكشفية والمرشدات فتحي فرغلي عن سعادته بإقامة هذه المؤتمر في الكويت، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع العاملين في الاتحاد.