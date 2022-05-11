أكدت الكويت والولايات المتحدة الأميركية أهمية تطوير سبل التعاون المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع رئيس أركان القوات البرية الأميركية الفريق أول جيمس ماكونيفيل في مقر وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) بالعاصمة الأميركية واشنطن دي سي. وأشارت الرئاسة إلى أن الفريق خالد الصالح بدأ زيارة إلى العاصمة الأميركية مع وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للجنة العسكرية المشتركة الكويتية - الأميركية.