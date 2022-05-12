في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي الطموح، وسعيا لتأكيد دوره الاجتماعي كمؤسسة مصرفية تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للطلاب والطالبات الكويتيين الذين شارفوا على إنهاء دراستهم الجامعية، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية المقام في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية.



وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث لتؤكد من جديد دعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توافرت لهم سبل الدعم والرعاية.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك: نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات في الدولة.



وتابع أن البنك يولي أهمية مطلقة للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات ومنها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية وعقد مقابلات مباشرة مع شباب الخريجين لغرض التعيين المباشر في الوظائف المتاحة لدى البنك، منوها بأن جهود التجاري لا تقف فقط على التعيين، بل يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم وتحديد المسارات الوظيفية للخريجين الكويتيين بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.