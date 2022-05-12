غازي النفيسي: افتتاح مركز ناشيونال جيوغرافيك للترفيه العائلي في مول العاصمة



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 2.8 مليون دينار بربحية 5.5 فلوس للسهم الواحد عن الأشهر الـ 3 المنتهية في 31 مارس 2022، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 51% بالمقارنة مع أرباح بمبلغ 1.88 مليون دينار وربحية 3.8 فلوس للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان الشركة نجحت في زيادة حجم إيراداتها التشغيلية خلال الربع الأول من 2022 لتبلغ 7.9 ملايين دينار بالمقارنة مع 4.27 ملايين دينار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 87%، وذلك بدعم من إيرادات الأعمال الخاصة بمشروع العاصمة، وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 92% لتصل إلى 5.9 ملايين دينار بالمقارنة مع 3.1 ملايين دينار، كما ارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى 398 مليون دينار مقابل 372 مليون دينار وبنمو قدره 7%، فيما بلغت حقوق الملكية 154.9 مليون دينار مقارنة مع 154.7 مليون دينار عن الفترة المقارنة.



وأوضح النفيسي أن النمو في المؤشرات المالية خلال هذه الفترة يأتي بصفة أساسية لجودة أصول الشركة بالداخل والخارج، ونتيجة للتركيز على الأنشطة الرئيسية للشركة في مجال الاستثمار العقاري، وهذا ما ظهر جليا في ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية، لاسيما بعد افتتاح مول العاصمة في نهاية العام الماضي، بما يؤكد على فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة شركة الصالحية العقارية.



وحول آخر التطورات في مشروع العاصمة قال النفيسي ان مجمل المساحات المؤجرة في مول العاصمة قد بلغت نحو 98%، فيما أتم غالبية المستأجرين من العلامات التجارية العالمية ومحلات التجزئة الفاخرة وغيرها في المشروع في افتتاح وتشغيل أنشطتهم، مؤكدا ان فرق العمل بالمشروع تعمل جاهدة لجعل تجربة التسوق لمرتادي المول أكثر متعة وجاذبية.



وحول أحدث الأنشطة التي بدأت عملها في المول كان مركز ناشيونال جيوغرافيك للترفيه العائلي والذي افتتح أعماله رسميا في حفل بهيج تم بحضور مسؤولي الشركة ومشاركة ممثل السفارة الأميركية في الكويت وممثلي شركة Disney Location-Based Experiences وعدد من الضيوف البارزين، ويعد المركز هو الأول من نوعه في الكويت والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويضم تجربة الاستكشاف التفاعلية لمحاكاة العالم والغابات والصحاري والمناطق القطبية المتجمدة العميقة والكائنات الحية المختلفة وتجربة مميزة للفضاء الخارجي، ويقدم المركز جو ترفيهي لجميع أفراد العائلة ويعزز من نسبة المترددين على المول، وتسعى الشركة من خلاله إلى تعزيز الحضور العائلي وتعظيم العائد المادي.