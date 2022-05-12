اعتمد مجلس إدارة شركة دلقان العقارية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2022، والذي أشار الى ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 139.5%، حيث بلغت 0.84 فلس مقارنة 0.35 فلس في الربع الأول من عام 2021 الماضي.



وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32.19%، حيث بلغت 73.3 ألف دينار، مقارنة بـ 55.4 ألف دينار في الربع الأول من عام 2021، كما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 139.5%، وبلغ 50.5 ألف دينار في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2022 مقارنة بـ 21.1 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 0.97%، حيث بلغت 6.71 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 6.65 ملايين دينار في الربع الأول من العام الماضي.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دلقان العقارية م.محمد المطيري متانة وقوة المركز المالي للشركة، وقدرتها على التطور والتعامل مع المعطيات المحيطة بمرونة وثبات، مشيرا الى تركيز الشركة على وضع الأسس اللازمة لتحقيق رؤيتها المستقبلية المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة في القطاع العقاري تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال في مجتمعاتنا.