في إطار تعزيز التعاون بين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والمؤسسات العربية والإقليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، قام وفد من الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) برئاسة الأمين العام علي بن سبت، بزيارة المعهد العربي للتخطيط، حيث كان في استقبال الوفد د.بدر مال الله، مدير عام المعهد، الذي رحب بوفد الأمانة العامة لمنظمة أوابك، وأوضح أن المعهد على استعداد تام لتوطيد أواصر التعاون مع المنظمة في العديد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال التدريب والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين.



من جانبه، ثمن بن سبت الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال التدريب وتقديم الاستشارات الفنية للعديد من الدول والمؤسسات العربية، وأكد حرص المنظمة على اتخاذ الخطوات الفعلية التي من شأنها تعظيم الاستفادة من أنشطة المعهد كعقد الدورات التدريبية للدول الأعضاء في المنظمة في المجالات الاقتصادية المتنوعة.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تناط بها مهام دراسة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين المؤسستين بما يعود بالنفع على الجميع.