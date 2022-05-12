تراجعت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية «بيتكوين» بنسبة 55% تقريبا من ذروتها في نوفمبر، وباتت 40% من قيمة محافظ المستثمرين في العملة المشفرة أقل من استثمارها الأولى، وفقا لبيانات جديدة من شركة Glassnode.



وترتفع هذه النسبة أكثر عند عزل المحافظ الحديثة التي دخلت خلال الأشهر الستة الماضية بعد بلوغ «بيتكوين» ذروتها عند حوالي 69 ألف دولار.



وفي الشهر الماضي وحده، سقطت 15.5% من جميع محافظ «بيتكوين» في خسارة غير محققة، حيث انخفضت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 31 ألف دولار.



ولاحظ المحللون من Glassnode أيضا تدفق «المعاملات العاجلة» وسط عمليات البيع الأخيرة هذه، حيث دفع المستثمرون رسوما أعلى، مشيرين إلى استعدادهم لدفع علاوة من أجل تسريع أوقات المعاملات.



وبلغت القيمة الإجمالية لجميع رسوم المعاملات المدفوعة على السلسلة 3.07 بيتكوين على مدار الأسبوع الماضي، وهي أكبر قيمة مسجلة حتى الآن في مجموعة البيانات الخاصة بها.



وذكر التقرير، أن هيمنة رسوم المعاملات على السلسلة المرتبطة بإيداعات الصرف تشير أيضا إلى الضرورة الملحة»، مما يدعم الحالة أن مستثمري بيتكوين كانوا يسعون للتخلص من المخاطر أو البيع أو إضافة ضمانات إلى مراكز الهامش الخاصة بهم استجابة لتقلبات السوق الأخيرة.



بدورها، نصحت شركة Fundstrat Global Advisors عملائها بشراء «بيتكوين» عند المستويات الحالية، إذ ترى أن مستوى 29 ألف دولار للبيتكوين، سيمثل قاع السوق حاليا، وأوصت بتحديد مستويات الحماية على المراكز المفتوحة طويلة الأجل لمدة شهر إلى 3 أشهر.