خالد الحسن: النتائج تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر

نسعى باستمرار لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها



أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 9.8 ملايين دينار (32.3 مليون دولار) عن الربع الأول لعام 2022، بربحية 34.56 فلسا للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 5.5 ملايين دينار (18.1 مليون دولار) بربحية 24.9 فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع قيمته 4.3 ملايين دينار (14.2 مليون دولار) ونسبته 78.9% ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع نتائج شركات المجموعة الفنية وأرباح استثماراتها.



وبلغت حقوق المساهمين 193 مليون دينار (635.3 مليون دولار)، كما في 31 مارس 2022 بالمقارنة مع 190.8 مليون دينار (628.1 مليون دولار)، كما في 31 ديسمبر 2021 بزيادة مقدارها 2.2 مليون دينار ونسبتها 1.1%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي 680 فلسا بالمقارنة مع 673 فلسا في 31 ديسمبر 2021 بارتفاع نسبته 1.1%.



هذا، وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 232.6 مليون دينار (765.7 مليون دولار) بزيادة نسبتها 94.7% بالمقارنة مع 119.5 مليون دينار (393.2 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق.



وبلغ ربح الاستثمار والإيرادات الأخرى 8.7 ملايين دينار (28.5 مليون دولار) عن الربع الأول لعام 2022 بزيادة نسبتها 48.6% بالمقارنة مع 5.83 ملايين دينار (19.2 مليون دولار أميركي) عن الفترة نفسها من العام السابق.



وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد بلغ صافي الاحتياطيات الفنية للشركة 632 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، كما في 31 مارس 2022.



بلغ مجموع الأصول في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 1.3 مليار دينار (4.4 مليارات دولار) بالمقارنة مع 1.4 مليار دينار (4.5 مليارات دولار)، كما في 31 ديسمبر 2021.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: تعكس نتائج الربع الأول من العام الحالي قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى.



وأضاف: لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضا لكل الجهات الرقابية بالكويت.