كشفت كل من الخطوط الجوية القطرية، وخطوط فيرجن أستراليا الجوية، عن إبرامهما شراكة استراتيجية جديدة من شأنها تعزيز خيارات السفر عبر شبكة وجهات الناقلتين، وتوفير أفضل المزايا عبر صالات المطارات وفي برامج الولاء التابعة لكل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط فيرجن أستراليا الجوية.



واعتبارا من منتصف هذا العام، ستتيح هذه الشراكة أمام المسافرين خيارات سفر أوسع، وتجربة عملاء استثنائية، ومزايا لا تضاهى عند السفر من أستراليا إلى أي وجهة عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية.

كما ستتيح الشراكة خيارات عبور مريحة للمسافرين عبر بوابات الناقلة القطرية في أستراليا وفي المحطات الرئيسية لخطوط فيرجن أستراليا الجوية بما في ذلك ملبورن، وسيدني، وبريزبن، وأديلايد، وبيرث.

وستعزز هذه الاتفاقية الاستراتيجية كذلك قطاعي التجارة والسياحة في أستراليا، وستتيح المزيد من الفرص ووجهات السفر الجديدة أمام عملاء الناقلتين.



هذا، وقد تم الإعلان عن الاتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وخطوط فيرجن أستراليا الجوية عند انطلاق معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يقام في مدينة دبي، حيث تحظى الخطوط الجوية القطرية هناك بحضور كبير ومتميز.



وتشغل الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلات يومية إلى كل من ملبورن وسيدني وبريزبن وبيرث، بالإضافة إلى تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى أديلايد تستمر إلى أوكلاند في نيوزيلندا.

وبفضل اتفاقية الرمز المشترك الجديدة هذه، سيتمكن ركاب الخطوط الجوية القطرية من السفر بيسر وسهولة إلى 35 وجهة عبر شبكة خطوط فيرجن أستراليا الجوية المحلية المتنامية، بما في ذلك الوجهات السياحية الأسترالية الرئيسية مثل كيرنز، وغولد كوست، وأليس سبرينغز، وبروم، وذلك من خلال حجز واحد.

وفي المقابل سيتمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية السفر إلى الوجهات الدولية قصيرة المدى التي استأنفت الناقلة الأسترالية مؤخرا رحلاتها إليها، بما في ذلك فيجي وكوينز تاون في نيوزيلندا.

وبالمثل، سيتمكن مسافرو خطوط فيرجن أستراليا الجوية وأعضاء برنامج الولاء التابع للناقلة الأسترالية والحائز جوائز عالمية «برنامج المسافر الدائم فيلوسيتي»، من الاستمتاع بأفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية، بما في ذلك وجهاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا، عبر مقر عمليات الناقلة القطرية في الدوحة، مطار حمد الدولي الحائز جائزة «أفضل مطار في العالم» بحسب تصنيف شركة سكايتراكس العالمية.