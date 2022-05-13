يحيى حميدان



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة عدم وجود نية لدى مجلس الادارة في استعارة لاعبي الاندية الاخرى خلال مشاركة الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي أسوة بما قامت به بعض الأندية المشاركة في هذه البطولة، اذ يلعب في المجموعة الأولى التي ستقام منافساتها في مسقط بتواجد المستضيف السيب العماني والأنصار اللبناني وجبلة السوري.



وأشار عقلة إلى أن هذا القرار جاء لثقتنا العالية في لاعبينا الذين حققوا لقب الدوري الممتاز الشهر الماضي، كما أنه من غير المنصف بالنسبة للاعبين استعارة لاعبين آخرين وإشراكهم عوضا عن لاعبينا الذين تحملوا الكثير خلال الموسم الحالي.



وبين عقلة في حديثه لبرنامج «بين الشوطين» أن حارس المرمى حميد القلاف لن يكون ضمن المتواجدين في وفد الفريق المتوجه إلى مسقط اثر العقوبة الموقعة عليه بسبب تجاوزه على جماهير النادي، مضيفا أن استمرار المدرب التونسي نبيل معلول مع الفريق سيتحدد عقب نهاية الموسم بشكل رسمي لوجود اتفاق بين إدارة النادي والمدرب على تأجيل الحديث في هذا الموضوع حتى الختام.



وذكر عقلة أن تجديد عقد كل من لاعب الوسط عبدالله البريكي والمهاجم يوسف ناصر سيتحدد أيضا عقب نهاية الموسم.