هادي العنزي



أكد مدرب الفحيحيل السابق داليبور ستاركيفتش، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن عدم تجديد عقده للموسم المقبل شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة له، مضيفا: «عملت مع الفريق لمدة 4 أشهر مثالية، حققت فيها الهدف الأساسي المتمثل في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز، كما تمكنا من التأهل إلى نهائي بطولة كأس سمو الأمير، وهذا يعد إنجازا آخر للفريق، ولكن هذه حال كرة القدم، وعلى المدرب أن يكون مستعدا للتعامل مع كافة الخيارات»، لافتا إلى أنه سعيد بالفترة التي قضاها مع النادي، متمنيا كل التوفيق لهم في الموسم المقبل.



وأشار المدرب الكرواتي إلى أنه يدرس عرضا لتدريب أحد الفرق السعودية، مبينا: «أدرس هذا العرض جيدا، وأقدّر ثقة إدارة النادي السعودي، كما تلقيت أكثر من عرض شفوي من أندية كويتية، أحتاج إلى الراحة قصيرة، بعد فترة عصيبة عشناها في «معركة البقاء» وكذلك مواجهات كأسي سمو الأمير وسمو ولي العهد».