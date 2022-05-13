تنطلق في الساعة 10:00 من صباح اليوم منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، والتي تستضيفها الكويت برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتستمر حتى 31 الجاري، بإقامة مسابقات ألعاب القوى للسيدات، وذلك بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية للقوى، في حين يصل إلى البلاد غدا السبت رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، القطري دحلان الحمد.



وتتضمن منافسات اليوم الجمعة في الفترة الصباحية، الدور نصف النهائي لسباقات 100 متر جري و100 متر جري حواجز و400 متر جري، وفي الساعة 5:00 مساء تقام مسابقات النهائي في القفز بالزانة 100 متر جري، و100 متر جري حواجز، ودفع الجلة، والوثب الطويل، و10000 متر جري، ورمي الرمح، و400 جري، على أن تستكمل المسابقات غدا السبت، في 9:00 صباحا عبر مسابقات نهائي 100جري حواجز، السباعي 1، نصف نهائي 400 متر جري حواجز، 800 متر جري، ونهائي الوثب العالي، السباعي 2، وفي الساعة 5:00 من مساء السبت، تقام مسابقات النهائي في رمي القرص، ودفع الجلة، السباعي 3.400 متر جري حواجز، الوثب الثلاثي، 800 متر جري، 2000 متر جري موانع، 200 متر جري، سباعي 4 و100 متر جري تتابع.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي، على جاهزية مضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان لاستضافة العرس الخليجي وتواجد الأشقاء الخليجيون في بلدهم الثاني، معربا عن سعادته البالغة بمشاركة العنصر النسائي لأول مرة في الدورات الخليجية، ومتمنيا للجميع التوفيق في المنافسات.



بدورها، لفتت رئيسة اللجنة النسائية ومديرة منتخبنا الوطني للسيدات حنان الحردان، الى جاهزية اللاعبات فنيا ومعنويا لانطلاق الدورة التي يستعد لها المنتخب منذ فبراير الماضي، قبل أن ترتفع وتيرة الإعداد والتدريبات خلال المعسكر التدريبي الذي انطلق السبت الماضي.



هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات كرة الصالات (رجال)، على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله «صالة رقم 2»، حيث يستهل منتخبنا الوطني مشواره بمواجهة الإمارات عند الساعة 7:00 مساء، يسبقها لقاء آخر يجمع بين السعودية والبحرين في الساعة 5:00، فيما يرتاح المنتخب العماني في الجولة الأولى بحكم مشاركة 5 منتخبات، علما أن المنافسات تلعب بنظام الدوري عبر اقامة 5 جولات، حيث سيكون الختام في 22 الجاري.



من جانبه، أكد المدير الفني في اتحاد اليد د.خالد الشرجي، أن المنتخب الوطني انتظم أمس في معسكر داخلي ضمن المرحلة الأولى الإعدادية قبل خوض منافسات الدورة الخليجية بقيادة مدرب منتخب الشباب الإسباني ايسدورو مارتين ومساعده الوطني وليد فيروز، مضيفا: «تستمر التدريبات بشكل مكثف على فترتين صباحية ومسائية حتى 16 الجاري، ثم المغادرة إلى الدوحة لبدء مرحلة الإعداد الثانية والتي تتضمن إقامة معسكر خارجي وخوض مباراتين وديتين مع منتخب قطر المشارك بالدورة يومي 18 و20 من نفس الشهر ثم يعود بعدها المنتخب إلى البلاد قبل يبدأ معسكرا داخليا حتى موعد أول مباراة له بالدورة في 25 مايو».



وكشف الشرجي ان العمل لإعداد منتخب الشباب سيكون هدف مجلس الإدارة في الفترة المقبلة من خلال إشراكه في استحقاقات خارجية وبناء منتخب قوي للمستقبل.



8 لاعبين للسباحة



في غضون ذلك، يواصل منتخبنا الوطني للسباحة تحضيراته على مجمع الشيخ ناصر المحمد بنادي النصر تحت قيادة المدرب الإيطالي سيمونا بيستاسيكا استعدادا لخوض المنافسات التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتختتم الجمعة، وأكد مدير المنتخب زين العابدين محمد اختيار 8 لاعبين لتمثيل منتخبنا في الاستحقاق الخليجي، وهم: عباس قلي، وليد العبدالرزاق، راشد الطرموم، فيصل التناك، مشاري السمحان، عبدالرزاق الضويحي، عبدالعزيز الضويحي وسعود الشمروخ، مشيرا إلى أن الاستعدادات انطلقت منذ أكثر من شهرين من خلال تمارين تستغرق ساعتين ونصف يوميا وجميع اللاعبين شاركوا في التدريبات منذ انطلاقتها دون حدوث إصابات بينهم قد تعيق مشاركتهم في البطولة.



«السلة النسائية»



وأخيرا، أشادت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد كرة السلة حنان الزايد، بالتعاون بين لجنة «3×3» في الاتحاد واللجنة النسائية، وقالت: عملنا على اختيار أفضل اللاعبات من الأندية عبر تنظيم بطولتي الدوري وكأس الاتحاد، ووقع الاختيار على 8 لاعبات بدأن التدريبات استعدادا للدورة الخليجية خلال رمضان حيث كانت التدريبات على فترتين قبل وبعد الإفطار، قبل أن يتم تكثيفها خلال الفترة الحالية.

وذكرت الزايد أن المنتخب سيخوض معسكرا تدريبيا خلال الفترة من 15 حتى 25 الجاري في تركيا بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان ومساعدته عايدة السلمان، في مرحلة الإعداد الأخيرة قبل خوض غمار الدورة.