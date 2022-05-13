يعقوب العوضي



توج فريق اليد بنادي الكويت بلقب كأس الاتحاد بفوزه على السالمية بنتيجة 35-27، فيما حصد الفحيحيل البرونزية بفوزه على برقان بنتيجة 32-20.



وعقب المباراة النهائية، قام رئيس الاتحاد الفريق المتقاعد ناصر صالح بومرزوق وأمين السر قايد العدواني وأمين السر المساعد عبدالله الذياب ونائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وعضو مجلس الإدارة طلال العتيبي الى جانب عضو مجلس الإدارة محمد العازمي ورئيس نادي الكويت خالد الغانم بتقديم كأس البطولة والميداليات للفرق الـ 3 المتوجة.

وبذلك يكون العميد قد بسط نفوذه على اللعبة، حيث كسر رقما قياسيا جديدا على مستوى البلاد بحصوله على الثلاثية للمرة الثانية تواليا.

وبهذه المناسبة، أكد الغانم أن الإنجاز جاء بعد تعاون الجميع وتقديم كل ما يمكن على أرضية الملعب، مشيرا إلى أن الجميع يعمل على قدم وساق للوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدا رصد مكافآت مالية للفريق بعد الإنجاز الجديد.



بروتوكول بين «المدرسي» و«اليد»



من جهة أخرى، قام اتحاد اليد ممثلا برئيسه ناصر صالح بومرزوق بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الرياضي المدرسي ممثلا برئيسه د.فيصل مقصيد يسعى من خلاله الطرفان لصناعة جيل جديد يعود بالنهوض بكرة اليد الكويتية واستعادة أمجادها من خلال تأسيس النشء «بنين وبنات» على السبل الرياضية السليمة.

وكان بومرزوق قد أكد في وقت سابق أن الرياضة الكويتية ولادة للمواهب والنجوم وأن مهد المواهب يكون في المدارس ومن الضرورة أن تتم الاستعانة بالاتحاد الرياضي المدرسي للوصول الى أفضل المواهب الشابة.

كما لم يختلف عنه مقصيد وأكد أن اتفاقية التعاون بادرة جديدة ترى النور تحت دراسة وبتعاون كبير فيما بين الاتحادين سينتج من خلالها عدة أجيال قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية بالصورة المطلوبة مستقبلا.