مبارك الخالدي



طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من إدارة النادي العربي تطبيق الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا خلال استضافة «الأخضر» لمجموعته الثانية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تضم فرق الرفاع البحريني وظفار العماني وشباب الخليل الفلسطيني خلال الفترة من 18 حتى 24 الجاري.



وطلب الاتحاد الآسيوي من كافة الفرق الالتزام بإجراء المسحة الطبية للتأكد من خلو الفرق المشاركة من فيروس كورونا.



وفي جانب متصل، تتواصل استعدادات «الأخضر» لمواجهة الرفاع البحريني في افتتاح المنافسات، إذ خاض مساء أمس ودية هامة أمام الكويت لاختبار قدرات اللاعبين والوقوف على التشكيل المناسب لخوض المنافسات.