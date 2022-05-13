مبارك الخالدي



بجدارة واستحقاق توج فريق نادي الكويت تحت 20 سنة لكرة القدم بطلا لبطولة كأس الشباب للموسم الحالي 2021-2022 بتغلبه في المباراة النهائية على غريمه العربي 3-1، وبهذا الفوز تمكن «الأبيض» من تحقيق «الثلاثية».

وكان «الأخضر» قد تقدم بهدف السبق عبر سلمان العوضي، لكن الكويت عادل النتيجة عبر إبراهيم كميل من ركلة جزاء الذي نجح أيضا في تسجيل الهدف الثاني ببراعة، وختم فهد جمال على انتصار «الأبيض» بهدف ثالث.

وبعد نهاية المباراة، قام نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة بتتويج الأبطال بحضور الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي ومدير التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة ومدير لجنة المسابقات د.حامد الشيباني.