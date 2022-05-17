أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الشرق العالمية للخدمات الإعلامية فواز العيسى، عن إطلاق أول منصة عربية إلكترونية متخصصة في قطاع الامتياز التجاري «فرانشايزينج كويت» franchisingkw.com بهدف تسويق وتوفير حلول عملية والترويج لفرص الامتياز التجاري في الكويت وخارجها.



وأوضح العيسى الشريك المؤسس لمنصة «فرانشايزينج كويت» في تصريح صحافي، أنها تتوجه إلى المهتمين بالامتياز التجاري وهي تعني تجارة اقتناء البراندات أو الأسماء التجارية العريقة واللامعة ذات الهوية المميزة والفريدة، وتقدم ثقافة ومعرفة متنوعة في قطاع الامتياز، وتحرص على مواكبة كل جديد سواء ما يتعلق بالامتياز التجاري Franchise أو الهوية التجارية Branding أو الخدمات المساندة Supply Chains لهذا القطاع الفني، إلى جانب عرض أفضل فرص الامتياز التجاري المحلية والعالمية من خلال رؤية فنية مميزة.