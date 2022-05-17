عقدت شركة المباني مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الأول من عام 2022، بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي طارق العدساني، والرئيس المالي التنفيذي زاهد كاسماني، فيما أدار الحوار مدير علاقات المستثمرين ريم الهاجري.



وخلال المؤتمر أكدت الشركة مساهمة التطورات التشغيلية الأخيرة بزيادة ثقة المباني في مكانتها، والتأكيد على التزامها بمواصلة خدمة أولوياتها الاستراتيجية والتركيز على تنفيذ مشاريعها إلى جانب توسع علامة الأفنيوز التجارية، واستهداف فئات أصول جديدة، والحفاظ على الالتزام تجاه كل المساهمين وأصحاب المصالح.



وكانت «المباني» قد أعلنت في وقت سابق عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، حيث أوضحت أنها حققت نموا إيجابيا للربع مسجلة بذلك بداية مشجعة للعام، حيث حققت نموا في صافي الربح والذي بلغ 14.52 مليون دينار، بزيادة قدرها 10.8% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الأفنيوز- الكويت



واستعرضت الشركة خلال المؤتمر وضع «الأفنيوز- الكويت»، حيث أكدت مساهمة التطورات التشغيلية الأخيرة بزيادة ثقة المباني في مكانتها، والتأكيد على التزامها بمواصلة خدمة أولوياتها الاستراتيجية والتركيز على تنفيذ مشاريعها إلى جانب توسع علامة الأفنيوز التجارية، واستهداف فئات أصول جديدة، والحفاظ على الالتزام تجاه كل المساهمين وأصحاب المصالح.



وأضافت أن الطلب على المساحات التأجيرية استمر خلال الربع، حيث بلغت نسبة الإشغال 95.4% في الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 70 نقطة أساس مقارنة بالربع الماضي، كما شهد المجمع تحسنا طفيفا في معدل الإقبال للربع الأول مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، حيث رفعت الحكومة العديد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا، والتي شملت السماح للأشخاص غير المطعمين بدخول مراكز التسوق ودور السينما.



وألمحت الشركة إلى أنها تواصل جهودها لتصحيح تقسيم المناطق في الأفنيوز- الكويت من خلال تحسين مزيج المستأجرين عبر جميع المراحل، مع جذب متاجر رئيسية جديدة وزيادة منافذ الترفيه، مؤكدة على ثقتها من استمراره كوجهة مفضلة للتسوق والترفيه في الكويت، لاسيما مع احتفال الأفنيوز- الكويت بمرور 15 عاما على افتتاحه.



هيلتون جاردن إن - الكويت



وفيما يخص فندق هيلتون جاردن إن- الكويت، ذو الأربع نجوم والمتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة الفوروم ويضم 385 غرفة وجناح عائلي، فمع بداية العام الجديد، أثر الطلب المحدود إلى جانب تأثيرات انتشار متحور أوميكرون، على أداء الفندق في شهري يناير وفبراير، على عكس شهر مارس، حيث شهدت أعمال الفندق بعض التعافي بسبب رفع القيود المتعلقة بالجائحة، ما ساهم في زيادة نسبة الإشغال ومتوسط سعر الغرف، وذلك من خلال أنشطة الرحلات العابرة والمؤتمرات واجتماعات الأعمال.



الأفنيوز- البحرين



أما عن الأفنيوز- البحرين، فقد تحسنت نسب الإقبال بشكل ملحوظ مع الانتقال إلى المستوى «الأخضر» من القيود المتعلقة بجائحة كورونا في البحرين خلال فبراير الماضي، حيث رفعت الحكومة جميع القيود المفروضة على كل من الأفراد الذين تم تطعيمهم وغير المطعمين، ما سمح بسعة 100% للمواقع الداخلية بما في ذلك مراكز التسوق، المطاعم، المقاهي، وأسواق التجزئة.



هيلتون جاردن إن- البحرين



وفيما يخص فندق هيلتون جاردن إن- البحرين، والذي يتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى الأفنيوز- البحرين ويتكون من 192 غرفة عادية وأجنحة عائلية، فقد كان الأداء مدفوعا بكل من معدل الإشغال ونمو معدل إيرادات الغرفة المتاحة خلال الربع الأول من 2022، وقد تمتع الفندق بإقبال ممتاز، حيث استفاد من الإجازات الممتدة المتعلقة بالأعياد الوطنية في الكويت وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.



مشاريع قيد الإنشاء والتطوير



يعد فندق والدورف أستوريا- الكويت، ذو الخمس نجوم والمتصل بمنطقة برستيج في الأفنيوز- الكويت، من أرقى الفنادق ويتضمن 200 غرفة، وقد أعلن عن استعداد فريق الإدارة للافتتاح الرسمي، حيث يتضمن الفندق فريقا يتمتع بخبرة عالمية من العلامات التجارية الشهيرة في عالم الضيافة، وهو في مراحل الإنشاء النهائية حاليا، حيث يتوقع أن يتم الافتتاح المبدئي خلال هذا العام.



أفنتورا جابر الأحمد - الكويت



تعد مدينة جابر الأحمد أحد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المقرر أن تستوعب نحو 65 ألف شخص، بما في ذلك 6700 أسرة كويتية، ويتضمن المشروع فرصا استثمارية يتولى القطاع الخاص تطويرها بالتعاون مع المؤسسة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد وقع الاختيار على تحالف يضم شركة المباني -المطور الرئيسي- ومجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة باعتباره «المستثمر المفضل»، وذلك لتطوير أحد تلك القطاعات المخصصة للاستثمار، والتي يطلق عليها اسم J3، والذي أطلق عليه الآن اسم «أفنتورا»، قيد التطوير حاليا، وسيشمل مساحة تأجيرية للتجزئة تبلغ 108233 مترا مربعا، ومرافق سكنية بمساحة تأجيرية 49893 مترا مربعا (276 وحدة، تضم 204 شقق و72 تاون هاوس)، كما أن المدينة متصلة بشكل جيد بشبكة الطرق الحالية، وتقع على بعد 25 دقيقة فقط من المطار و15 دقيقة من مدينة الكويت.



ويعمل الآن المقاول الرئيسي وفريق الإشراف بكامل طاقته في الموقع استعدادا لأعمال التحضير للموقع في حين من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء بحلول الربع الثاني من هذا العام، في حين أن الوقت المتوقع مبدئيا للانتهاء من المشروع هو عام 2025.



الأفنيوز- البحرين «المرحلة الثانية»



يصنف الأفنيوز- البحرين حاليا من بين أفضل مراكز التسوق في البحرين فيما يتعلق بمعدل الإقبال لكل متر مربع من المساحة التأجيرية، وتشكل المرحلة الثانية امتدادا للجزء الغربي من الأفنيوز- البحرين على مساحة 125 ألف متر مربع، ما سيؤدي إلى زيادة المساحة التأجيرية إلى حوالي 76 ألف متر مربع من المساحة التأجيرية، حيث يركز مزيج التأجير بشكل أساسي على البيع بالتجزئة والباقي مقسم بين أنشطة المطاعم والترفيه.



أما فيما يتعلق بحجم المشروع، سيسهم تطوير المرحلة الثانية في تحويل الأفنيوز- البحرين كواحد من أفضل مراكز التسوق من حيث المساحة التأجيرية الإجمالية في البحرين، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2023.



الأفنيوز- الرياض



تؤمن شركة المباني إيمانا راسخا بأن مشروع الأفنيوز- الرياض سيسهم في تقديم نموذج لمراكز التسوق الإقليمية الكبرى إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أهميته الحيوية في السوق السعودي والمنطقة، حيث سيخلق التطوير العديد من فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي.



ويتمتع مشروع الأفنيوز- الرياض بموقع إستراتيجي يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وجسر الملك فهد، ويمتد على مساحة 390 ألف متر مربع بمساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع.



وسيتم إنشاء المشروع بأرقى وأفضل التصاميم على مستوى العالم، حيث يتضمن أفضل المعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة، والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، ويسير المشروع على قدم وساق منذ التوقيع مع المقاول الرئيسي العام الماضي، وقد بدأت أعمال البناء في منتصف شهر يناير 2022، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2025.



الأفنيوز- الخبر



أما عن مشروع الأفنيوز- الخبر، الذي يعد أحد المشاريع الواعدة لشركة المباني، ويمتد على مساحة 197.600 متر مربع، بمساحة تأجيرية تبلغ 175.000 متر مربع، سيمثل إضافة بارزة إلى بصمة تجارة التجزئة والترفيه في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويتضمن المشروع مناطق تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى برجين سيضمان مكاتب وعيادات وفندق فور سيزونز، كما يسمح تصميم المشروع بتطوير برجين آخرين في مرحلة لاحقة، وقد بدأت أعمال التمكين والحفر في شهر نوفمبر 2021، فيما يتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام 2025.



البيانات المالية



من جانبه، استعرض زاهد كاسماني البيانات المالية للربع الأول من 2022، بادئا بالحديث عن أداء الأفنيوز -الكويت، حيث قال إنه يقترب من العمل بطاقته التشغيلية العادية بعد أن حقق نسبة إشغال بلغت 95.4% في نهاية مارس 2022، ما أدى إلى زيادة في إيرادات الإيجار مقارنة بالعام الماضي.



وبالمقارنة مع عام 2021، ارتفع إجمالي الإيراد التشغيلي للأفنيوز- الكويت بنسبة 9.27% من 23.31 مليون في الربع الأول من عام 2021 إلى 25.47 مليون في الفترة نفسها من 2022، وتعكس هذه الزيادة في الإيرادات الأساسية جهود المباني في التعافي من تداعيات الجائحة، حيث قامت المباني بزيادة الإشغال والإيرادات ذات الصلة، وتحصيل إيرادات المناطق المخصصة للترفيه وإعادة تدوير الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى إيرادات نتيجة تسوية المستحقات من المستأجرين.



وحول المصاريف التشغيلية للأفنيوز- الكويت، فقد ارتفعت بنسبة 7.25% لتصل إلى 5.21 ملايين دينار في الربع الأول من 2022 من 4.86 ملايين دينار من الربع الأول من 2021.

وهذا يعكس إنفاق المجموعة المستمر على الأعمال التشغيلية لتحسين الأداء والتركيز على الأعمال المتعلقة بالحفاظ على البيئة بسبب الالتزام بالمزيد من الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.



أما فيما يتعلق بهوامش التشغيل، فقد تمكنت الشركة من تحسين هوامشها التشغيلية للأعمال الأساسية من 79.14% في الربع الأول من 2021 إلى 79.52% في الربع الأول من 2022، ما يعكس نتائج الخصومات المخفضة والمقدمة لمستثمري الوحدات خلال العام الحالي والآلية الجيدة في التحكم بالتكاليف والتي ساهمت في زيادة هوامش الربحية.



وحول العمليات في قطاع الضيافة، فقد كانت أفضل من توقعات الشركة، حيث تم تحقيق هامش تشغيلي بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2021، والذي كان قد تأثر سلبا من انتشار المتحور الجديد وانخفاض الطلب.



تطوير مشروع بمدينة صباح الأحمد السكنية



تم اختيار شركة المباني كـ «المستثمر المفضل» من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو مشروع آخر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لفرصة استثمار مدينة صباح الأحمد السكنية أو ما يعرف بقطاع S3، حيث يقع المشروع في جنوب الكويت، حيث ستتولى المباني تطوير مشروع تجاري متعدد الاستخدامات يتألف من مركز تجاري وفندق 3 نجوم يتضمن 110 غرف وسيمتد على مساحة 32451 مترا مربعا، وسيضم المركز التجاري مساحة تأجيرية تبلغ 23.200 متر مربع تتألف من محلات البيع بالتجزئة، قاعات السينما، السوبر ماركت ومراكز الترفيه العائلية والمطاعم كل ذلك من خلال تجربة السوق الأصيلة.