نجحت شركة فاست للاتصالات «FASTtelco»، الشركة المملوكة لـ Ooredoo الكويت، باستبدال شبكتها الهاتفية التي كانت تعمل بتقنية «ISDN» بتقنيات الجيل الجديد بحلول شركة «Communi5»القائمة على بروتوكول الإنترنت، لتنقل بعملائها في قطاع الشركات والأعمال «B2B» إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم على صعيد عمليات الاتصالات الصوتية.



ومن خلال تقديم خادم التطبيق الصوتي «Communi5 Voice Application Server»، تفتح فاست للاتصالات الأبواب أمام مجموعة كاملة من إمكانات الخدمة المتطورة لعملائها من الشركات والمؤسسات، حيث تتوافر حاليا أحدث خدمات الاتصالات الموحدة لهم وسيتمكن عملاء الأعمال الآن بترقية بدالتهم الهاتفية إلى شبكة «Cloud PBX» والتي تشمل جميع الخدمات الهاتفية الموحدة أو تحسين نظام شبكتهم الهاتفية المعتمدة لديهم حاليا.



بالنسبة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم استبدال منصة PBX القديمة بحلول Communi5، نظرا لسهولة إعداده وتشغيله لأنه يحتوي على كل الوظائف في مكان واحد، وكان فيما مضى يتعين تكوين الخدمات ودمجها بصورة فردية، إلا أنه الآن يتم ذلك ببساطة عن طريق التشغيل أو إيقاف التشغيل.



ولضمان سرعة وسهولة إنجاز خدمات الشركات عن بُعد أو من المقر، حيث يكون بمقدورنا الآن توفير الوظائف عن طريق تطبيقات الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، ولنتدبر ما فرضته علينا جائحة COVID-19 من إمكانية العمل من المنزل أو من أي مكان يمكن ممارسة العمل منه، حيث توفر منصة Communi5 أفضل دعم ممكن لهذه السيناريوهات.



وتعليقا على ذلك، قال مدير أول مبيعات Communi5 Technologies GmbH في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيرنر شيميك: إن حلول Communi5 توحد شبكات الهاتف الجوال والثابتة ويحول الأجهزة المحمولة إلى امتدادات اتصالات موحدة.



من جهتها، قالت شيرين سلطان، مدير أول لخدمات الاتصالات الصوتية في شركة فاست للاتصالات: نحن سعداء للغاية لأننا وجدنا شريك جدير بالثقة مثل Communi5 وهي شركة يمكننا الوثوق في تقنيتها التي تضع المستقبل نصب أعينها، حيث يتيح لنا هذا الحل الوفاء باحتياجات شريحة عملاء الأعمال لدينا صورة مثالية.



وأضافت أن شركة Communi5 مقدمي خدمات الهاتف في جميع أنحاء العالم ساعدت على تحويل الفرص إلى مكاسب، حيث تقدم نظاما أساسيا لخدمات اتصالات الشركات بدءا من خطوط الربط القائمة على شبكة الهاتف العامة المحولة ونظام الـ PBX، مرورا بتوفير الكابلات السحابية لبرنامج Microsoft Teams وتقديم خدمة اتصالات موحدة متقاربة تماما، ليتم تصميم هذا النظام للتعامل مع عدة عملاء فضلا عن قابلتيه للتطوير بدرجة كبيرة.