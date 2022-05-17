صرّح الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية فيصل الحوطي، بأن شركة أرض الفرح (هابي لاند) التابعة لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية، وقعت عقدا مع شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، ممثلة برئيسها التنفيذي نضال جمجوم، لإنشاء وتوسعة فرع هابي لاند الذي تبلغ مساحته 4041 مترا مربعا، والذي يقع داخل الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بـ«الدانة مول»، وقد أثمر هذا الاتفاق عن توقيع عقد بين الشركتين، يسمح بموجبه لشركة أرض الفرح تطوير وتنفيذ الديكورات الداخلية لأحدث فروع الشركة في المملكة.



جدير بالذكر أن الافتتاح الرسمي سيكون خلال الربع الثالث لهذا العام، ليكون إضافة إلى فروع الشركة العاملة حاليا في المملكة في كل من المدينة المنورة «الجبيل - القصيم»، ويعتبر «هابي لاند الدانة مول» في مدينة ينبع من أفضل وأكبر المشاريع، وسيتم تركيب أحدث الأجهزة، وألعاب الترفيه الجديدة التي تتناسب مع الأطفال وتلبي احتياجاتهم، وستكون له أهمية كبرى في المستقبل.



وأضاف الحوطي أن خطة العمل لشركة طفل المستقبل تتضمن افتتاح مزيد من الفروع لأرض الفرح الترفيهية في المملكة، وهو ما تم بالفعل.



وقد أوضح الحوطي أن الرؤية الطموحة التي تتبناها شركة طفل المستقبل للمرحلة القادمة ترتكز على الالتزام بخطط التوسع والانتشار في السوق الإقليمي على أسس مدروسة لضمان تناغم هذه الرؤية مع المعطيات الاقتصادية والظروف المحيطة بمختلف الأعمال والمشروعات، وبالأخص مشاريع الترفيه في المراكز المغلقة.