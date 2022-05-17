قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: أفنان باقر صادق، ريم عبدالواحد زمان، زانج فنج، سعد عمير العجمي، مهية نشمي الحريجي، سعاد شهاب حجي، عبداللطيف علي أبا الخيل، ناصر حيدر الصفار، ريم محمد مبيض، منى جعفر العلي.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح، والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، فضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة.