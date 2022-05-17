مواصلاً نجاحه في إطلاق عروض تمويلية متميزة لشراء السيارات، التي دائما ما تلاقي تطلعات عملائه مع خدمته وتنال رضاهم عن منتجاته، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تمديد عرضه على تمويل شراء سيارات SIERRA، بالتعاون مع GMC، والذي يتميز بمنح فترة سداد للتمويل تصل إلى 5 سنوات ومن دون أرباح، بالإضافة إلى كفالة مدتها 3 سنوات أو في حال الوصول إلى 100 ألف كم.



وقد جاء تجديد هذا العرض من KIB نظرا للإقبال الواسع الذي شهده من قبل العملاء خلال الفترة السابقة، ولما قدمه من مزايا حصرية وخصومات لاقت استحسانهم وزادت من ثقتهم، وكان العرض قد صمم ضمن اتفاقية استراتيجية وقعها البنك مؤخرا مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: الوكيل المحلي لسيارات «جي ام سي»، التي تعتبر من أشهر الماركات العالمية، وأكثرها مبيعا في الكويت ومنطقة الخليج العربي ككل.



وفي معرض تعليقه على تمديد العرض، قال علي الحبابي، رئيس قسم بيع السيارات في KIB: وفقا للنتائج الإيجابية والنجاح الذي عادة ما تحققه باقة عروضنا على تمويل شراء السيارات، قررنا أن نقوم بتجديد عرضنا الأخير على سيارات GMC-SIERRA بالشراكة مع وكيلها شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، ساعين إلى تعزيز مجموعة خدماتنا وحلولنا التمويلية الفريدة والميسرة التي نقدمها للأفراد، منها تمويل شراء أفخم ماركات السيارات الذي نقدمه بمزايا وعروض مجزية، وبالتعاون مع نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت.