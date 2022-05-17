المشروع يطوّر المصافي بأعلى عائد ويوفّر فرص عمل وحماية للبيئة ويحقق أفضل استثمار بأعلى عائد متوقع

التزام راسخ من «بيتك» للحفاظ على البيئة ضمن التنمية المستدامة.. وسعي دائم لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة



أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبد الوهاب عيسى الرشود أن احتفاء «بيتك» وتقديره لمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، ومشاركته في احتفال الشركة أخيرا بالتشغيل الكامل لهذا المشروع، وإضاءة واجهة مقره الرئيسي باللون الأخضر، وإبرازه في قنواته للتواصل الاجتماعي، يعبر عن دعمه الكامل للمشاريع والمنتجات التي تحد من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي من خلال منتجات نفطية نظيفة تلبي المعايير البيئية العالمية الحديثة، بما ينسجم مع استراتيجيته في الحفاظ على بيئة الكويت والعمل للوصول الى اقتصاد منخفض الكربون.



وقال الرشود في تصريح صحافي إن «بيتك» شارك في تمويل المشروع الذي يعد اكبر صفقة تمويل تجاري بلغت قيمتها 1.2 مليار دينار، وتولى «بيتك» قيادة الشريحة الإسلامية البالغة قيمتها 490 مليون دينار، وساهم بحصة في التمويل ضمن هذه الشريحة بلغت 275 مليون دينار، مؤكدا على تقدير«بيتك» للمشروع باعتباره نقلة نوعية في تاريخ صناعة النفط بالكويت، تمكن من تصنيع منتجات بترولية صديقة للبيئة وإدخال تكنولوجيا جديدة للصناعة الكويتية تزيد من قدرتها التنافسية والتصديرية على مستوى العالم، بما يعزز مكانتها العالمية في صناعة تكرير النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، بالاضافة الى حماية البيئة التي أصبحت أحد أهم أهداف المؤسسات والدول.



وأشار الرشود الى أن مشروع الوقود البيئي يطور مصافي الكويت ويحقق افضل استثمار بأعلى عائد متوقع، وتساهم مشاريع التكرير في تحقيق الزيادة المتطورة في القدرات التحويلية، واستخدام الطاقة بكل كفاءة، وإنتاج أحدث المشتقات النفطية وفق المتطلبات البيئية العالمية، ما يحقق هدف توطين هذه الصناعة وخلق كوادر بشرية وطنية قادرة على العمل والإنتاج بالمقاييس الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي المؤهل.



وشدد الرشود على التزام «بيتك» الراسخ بتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مبينا أن «بيتك» يتبنى إطلاق العديد من البرامج ذات الصلة بالمجالات السابقة انطلاقا من مجالات عمله ودوره الاجتماعي، حيث يعمل لغرس ثقافة الوعي البيئي بين موظفيه وعملائه والمجتمعات التي يعمل فيها، ويحرص على أن تكون المشاريع التي يساهم في تمويلها صديقة للبيئة، كما اعتمد ان تكون الفروع والمقرات ومراكز الخدمة متوافقة مع المعايير البيئية، ويمتلك «بيتك» معرض KFH Auto، وهو المعرض الأكبر والأحدث للسيارات على مستوى المنطقة، وهو صديق للبيئة ويتوافق مع معايير الاستدامة.



وقال إن «بيتك» أطلق مؤخرا تقرير الاستدامة، ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة، مبينا أن ذلك يتماشى مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة في أنشطة وإدارة وعمليات «بيتك» على المستوى التشغيلي أو على مستوى استمرارية الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة.



الجدير بالذكر انه على صعيد البيئة: أطلق «بيتك» مشروع KFH is Green وهو مظلة لجميع المبادرات التي تعنى بالبيئة، وكذلك دعم إنشاء أول منصة Carbon Offset في الكويت للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن إطار الاستدامة وفي إطار شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع زراعة 500 شجرة والعناية بها لمدة 3 سنوات.



ووقع «بيتك» شراكات استراتيجية مع جهات عدة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم جهودها في حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت، ودعم مبادرة تجميل مرافق وشوارع العاصمة، ونظم حملات تنظيف الشواطئ بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.