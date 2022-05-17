هادي العنزي



في حدث تاريخي ولأول مرة، حطت النسخة الأصلية لكأس العالم رحالها في الكويت أمس في ثالث محطات الجولة الترويجية للكأس قبل انطلاقة منافسات مونديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل.



وظهر أمس استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الوفد المعني بجولة كأس العالم الترويجية، اذ نقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لوفد شركة (كوكا كولا) الراعي الرسمي لمونديال قطر وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبدر ناصر الخرافي وخالد المزيرعي.



وأشاد سمو نائب الأمير وولي العهد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر لتنظيم هذه البطولة العالمية، معربا عن اعتزازه بما تقدمه الدوحة من إمكانيات غير مسبوقة، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في تنظيم البطولة.



وأكد سموه على دور الكويت في النهوض بهذه الرياضة التي تساهم في حماية الشباب بشكل إيجابي.



وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى.



يذكر أن الكأس الأغلى قد وصلت رفقة نجم المنتخب البرازيلي الأسبق ونادي ارسنال جلبيرتو سيلفا وكان في استقباله مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، ومجموعة من نجوم الأزرق في مونديال إسبانيا 82 وهم: سعد الحوطي، وفيصل الدخيل، وعبدالعزيز العنبري، وأحمد الطرابلسي، والنجوم السابقين بشار عبدالله وجاسم الهويدي وجمال مبارك وقائد منتخبنا بدر المطوع.



الى ذلك، استضاف مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الثقافي مؤتمرا صحافيا موسعا للنسخة الأصلية لكأس العالم بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائب مدير الهيئة علي مروي والشيخ أحمد اليوسف، وصلاح القناعي وحمد البحر، وعدد من السفراء والقيادات الرياضية.



وفي كلمته بالحدث، شكر اليوسف الاتحاد الدولي لكرة القدم وشركة كوكا كولا على اختيار الكويت لاستضافة كأس العالم كثالث دولة مستضيفة للنسخة الأصلية، مضيفا:«نأمل كل النجاح والتوفيق لإخوائنا في قطر بتنظيم النسخة المونديالية المقبلة».



من جهته، أبدى القناعي سعادته باختيار الكويت لاستضافة كأس العالم، مؤكدا بأن وجود الكأس الأغلى والأهم في العالم تعد مناسبة رياضية مهمة لمحبي كرة القدم.



وقال القناعي أن قطر قادرة على استضافة النسخة المونديالية المقبلة، نظرا لما تمتلكه من قدرات تنظيمية رفيعة المستوى، ومنشآت رياضية عالمية المستوى، وعليه ستكون النسخة المقبلة لكأس العالم الأكثر تميزا.



من جانبه، أكد قائد منتخبنا الوطني لكرة قدم بدر المطوع اعتزازه باستقبال الكأس العالمية، وقال: «حلم مشاهدة كأس العالم عن قرب تحقق، ونشكر كل من ساهم بإحضار كأس العالم إلى الكويت»، مؤكدا أن مونديال قطر 2022 سيكون النسخة الأفضل والأجمل لكأس العالم ومتوقعا حصد البرازيل للقب.



