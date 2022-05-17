يستضيف الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك على هامش استضافة الكويت لدورة الألعاب الخليجية.



وسيتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة روزنامة بطولات اتحاد غرب آسيا خلال الموسم المقبل والدول المرشحة لاستضافة البطولات، ومناقشة بطولة الاتحاد الدولي «فيوتشر» للكرة الطائرة الشاطئية 2022 المقبلة والمقرر إقامتها برعاية اتحاد غرب آسيا، وكذلك اعتمد لوائح مسابقات الاتحاد «الصالات والشاطئية»، واختيار رؤساء وأعضاء لجان الاحتكام لبطولات غرب آسيا 2022 وهي بطولتا غرب آسيا لمنتخبات الشباب «السعودية»، وبطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 10 حتى 25 نوفمبر المقبل.



من جانبه، رحب رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة أمين صندوق اتحاد غرب آسيا د.عبدالهادي الشبيب برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.



وقال «إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لأننا نسعى من خلاله لتطوير اللعبة في دول غرب القارة لاسيما فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي نعمل على الارتقاء بكافة عناصر اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين وكوادر طبية وإدارية وفنية»، مضيفا: «ان الاتحاد يضم دولا آسيوية لها باع وإنجازات كبيرة على الصعيدين الدولي والقاري متمنيا للجميع التوفيق فيما يخص الرياضة بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص».