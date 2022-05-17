مبارك الخالدي



وجّه أمين السر العام والناطق الرسمي بالنادي العربي فؤاد المزيدي نداء إلى جماهير النادي والجماهير الكويتية بشكل العام للحضور إلى ملعب نادي الكويت لدعم الفريق في منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي وتجنب ارتكاب مخالفات تؤدي بالنتيجة لفرض غرامات على النادي.

وقال المزيدي: «بصفتنا النادي المنظم لمنافسات المجموعة ستفرض غرامات مالية كبيرة على النادي حال ارتكبت مخالفات مثل رمي القناني والعلب وغيرها، ولذلك نرجو من جماهيرنا الالتزام وتقبل النتائج مهما كانت ومن المخالفات أيضا الألعاب النارية فهي ممنوعة بكل أشكالها الصوتية أو الدخانية كما يمنع التواجد في غرف اللاعبين».

وبين المزيدي أن المباريات ستقام على مدار 3 أيام، هي: الأربعاء 18 الجاري والسبت 21 منه والثلاثاء المقبل 24 الجاري، بواقع مباراتين في كل يوم، ويحق لحامل التذكرة في المباراة الأولى الحضور في المباراة الثانية، مشيرا إلى أن سعر التذكرة 3 دنانير، مضيفا أن التواجد سيكون في المدرج الهلالي فقط، وذلك لإغلاق المدرجات يمين ويسار المنصة بسبب أعمال الصيانة.



وأوضح المزيدي الموقف من اللاعبين المحترفين، مشيرا إلى أن كل اللاعبين متواجدين ولكن يوم المباراة سيتم تسجيل ثلاثة منهم مع لاعب آسيوي، مؤكدا أن اختيار اللاعبين لكل مباراة هو من صميم عمل المدرب وهو من يختار من يخدمه من اللاعبين.

وكان الجهاز الفني والإداري ولاعبو الأخضر قد أجروا ظهر امس المسحات الطبية اللازمة للكشف عن وباء كورونا وفقاً للبروتوكول الطبي المصاحب للبطولة.