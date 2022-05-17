أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «روحنا ذهبية»، والتي تستضيفها الكويت بتنظيم من اللجنة الأولمبية الكويتية في الفترة من 16-31 الجاري تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في زيارة خاصة لمقر تدريب منتخب الكويت لكرة الصالات في إطار استعداداته للمشاركة في الدورة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، ومدير إدارة العلاقات العامة بشركة زين الكويت حمد المصيبيح.



وعبرت زين عن فخرها برعاية هذا الحدث الرياضي الإقليمي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، وذلك انطلاقا من إيمانها الشديد بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية في الدولة.



وتشهد دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة مشاركة واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي في 16 رياضة مختلفة، وهي المبارزة والألعاب الإلكترونية وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والجودو وألعاب القوى والتنس الأرضي والرماية والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والپادل.



وتشهد الدورة مشاركة أكثر من 1800 لاعب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتقام منافستها عبر 12 منشأة رياضية في الكويت، وتقدم 300 ميدالية ذهبية و300 ميدالية فضية و300 ميدالية برونزية، كما تتخذ الدورة من الثعلب «سالمي» تميمة رسمية لها، وهي مستوحاة من «الحصني» أو الثعلب الأحمر أحد رموز البيئة الكويتية، والمعروف بمقاومته لقسوة الصحراء وقدرته على العيش في البيئة الصحراوية الكويتية شديدة الحرارة.



وتؤمن «زين» بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذه الدورة الإقليمية البارزة.



وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.