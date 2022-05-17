يحيى حميدان



قرر مجلس إدارة نادي برقان غض النظر عن تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المنقضي البرتغالي ماريانو باريتو، لعدم تقديمه أي إضافة خلال فترة توليه الإدارة الفنية.



وتبحث إدارة النادي عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل، والذي يسعى من خلاله إلى المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.



هذا، وقررت إدارة برقان التجديد للمدافع التونسي رامي بوشنيبة لموسم ثالث بعد تقديمه لمستويات طيبة مع «الذهبي». كما وضعت المحترف البرازيلي وليام رودريغيز على قائمة الانتظار لتأجيل البت في مسألة التجديد له من عدمها.