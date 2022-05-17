تدخل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت برعاية صاحب سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتستمر حتى 31 مايو الجاري، يومها الثاني والذي يشهد انطلاق منافسات الرماية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.



وتستهــل المنافســات بمسابقة «التراب» بالرمي على 75 طبقا، فيما تنطلق مسابقة «المسدس هواء 10 م» فردي في الساعة العاشرة والنصف تتبعها منافسات النهائي.

وتشهد الفترة الصباحية أيضا اقامة مسابقة «البندقية 50 م 3 أوضاع» فردي على أن يقام النهائي عند الساعة الثانية ظهرا.



وأجريت أمس الإثنين التدريبات الرسمية للبطولة كما عقد الاجتماع الفني بحضور ممثلي الوفود المشاركة كافة.



وذكر رئيس لجنة حكام أسلحة الخرطوش الدولي حمد الرويسان، بأن البطولة تشهد تطبيق التعديلات في قانون الاتحاد الدولي الجديد في رماية الخرطوش سواء في «التراب» أو «السكيت».

وأوضح: «في النظام السابق كان يتأهل أفضل 6 رماة إلى النهائيات ويتنافسون فيما بينهم على إصابة الأطباق لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل والميداليات الملونة، بينما في النظام الجديد، يتأهل أفضل 8 رماة بنظام الدورين نصف النهائي والنهائي، حيث يتنافس 4 رماة في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النهائي للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.



وفي اليوم الثاني لمنافسات ألعاب القوى المقامة على مضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان، تقام 3 مسابقات في الفترة الصباحية في فئة الرجال ابتداء من التاسعة صباحا ولمدة ساعتين وتشمل سباق 100متر جري ضمن العشاري 1، الوثب الطويل (عشاري 2)، ودفع الجلة (عشاري 4).

وفي الفترة المسائية بين الساعة السابعة والتاسعة، تقام 8 نهائيات في مسابقات رمي القرص والوثب العالي (عشاري 4)، 400 متر جري حواجز والوثب الثلاثي و800 متر جري و3000 متر جري موانع و400 متر جري (عشاري 5)، و4 في 100 جري تتابع.

كما تقام نهائيات قوى السيدات في 10 مسابقات تنطلق في الساعة الرابعة الا ربعا عصرا وحتى السادسة، وتتضمن 100 متر جرى حواجز (سباعي 1)، ورمي القرص و400 متر جري حواجز والوثب العالي (سباعي 2)، والوثب الثلاثي و800 متر و3000 متر جري موانع ودفع الجلة (سباعي 3)، و4 في 100 متر جري تتابع و200 متر جري (سباعي 4).



هذا وتقام اليوم منافسات الجولة الثانية من الدور للتمهيدي لكرة السلة (رجال)، حيث يلتقي منتخب الكويت الوطني أمام البحرين في الساعة الثامنة مساء، يسبقها لقاء آخر يجمع بين السعودية والإمارات في الساعة الخامسة عصرا، وتقام كلتا المباراتين على»الصالة رقم 1«في مجمع صالات الشيخ سعد العبد الله. ويركن المنتخب القطري الى الراحة في هذه الجولة.



وتشارك في الدور التمهيدي لمسابقة كرة السلة (رجال) 5 منتخبات، على أن يتأهل الاربعة الاوائل الى الدور نصف النهائي فيما يودع المنتخب الذي يحتل المركز الخامس الاخير المنافسات.



هذا وأعلن مدير منافسات البادل في الدورة عبدالغفور خالد تيفوني، ان لعبة البادل بدأت تفرض نفسها، في الآونة الأخيرة، بين الرياضات الأكثر شعبية في العالم والمنطقة الخليجية ولدى جميع الفئات والجنسين، مفيدا بأن منافسات اللعبة ستقام من 24 إلى 28 الجاري بمشاركة 5 منتخبات للرجال إضافة إلى مشاركة نسائية مكتملة.



التعاقد مع أرتيس لتمثيل منتخب «السلة»



هادي العنزي



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي أن الاتحاد تعاقد مع اللاعب جميل ارتيس لينضم الى صفوف الأزرق في دورة الألعاب الخليجية وتصفيات كأس آسيا التي ستقام في فلسطين آواخر مايو الجاري.



وقال العنزي إن مشاركة اللاعب مع «إزرق السلة» وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة (الفيبا) الذي يسمح بتسجيل لاعب واحد فقط مع كل منتخب بعد استيفائه شروط معينه.

ولفت العنزي أن اختيار اللاعب جاء بناء على رغبة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي وفق ما يحتاجه المنتخب.



وتوجه العنزي بالشكر الى وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف والوكيل المساعد في وزارة الداخلية فواز المشعان والى مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر ورئيس اللجان الرياضية في اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك النواف على جهودهم المبذولة لإنجاز التعاقد مع اللاعب.