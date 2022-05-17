يعقوب العوضي



تتجه بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد إلى قطر اليوم استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، إذ يترأس الوفد أمين السر المساعد عبدالله الذياب يرافقه مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس، إلى جانب مدير المنتخب الأول فهد ربيع بالإضافة إلى إداري منتخب الشباب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب إيسيديرو مارتينز والمدرب دييغو غونزاليس ومساعد المدرب الوطني وليد سالمين، أخصائي العلاج الطبيعي جيرارد، حيث يلعب منتخبنا الوطني الشاب مباراتين وديتين مع المنتخب القطري، على أن يعود 22 الجاري.



من جهة أخرى، ضم الاتحاد أخصائي العلاج الطبيعي التونسي مهدي محمد والذي يملك من الخبرة الكثير في الرياضة الكويتية في مختلف الألعاب.



إلى ذلك، خاضت منتخباتنا الوطني الشباب، الأشبال والناشئين تدريباتهم مساء أمس الأول على صالة نادي كاظمة بحضور جميع اللاعبين، وشهدت التدريبات تواجد مدرب منتخبنا الوطني ومنتخب الشباب الإسباني إيسيدرو مارتينز ومساعده المدرب الوطني وليد فيروز وإداري المنتخب عبدالعزيز الزعابي، كما تواجد مدرب منتخب الناشئين دييجو جونزاليس ومساعده المدرب الوطني حسين حبيب وإداري المنتخب محمد العوض، فيما حضر أيضا مدرب منتخب الأشبال دانييل فيرنانديز والإداري معاذ الفودري.



وتقضي خطة الاتحاد طويلة المدى بإعداد منتخب الشباب ليكون نواة المنتخب الأول وتجهيزه للمشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات في البحرين يوليو المقبل إلى جانب إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في البطولات الخارجية وتجهيز منتخب الأشبال، وتندرج الخطة تحت سقف الإعداد الطويل المستمر للمنتخبات الوطنية، إذ تعتبر الطريقة الحديثة في تطوير المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية لتكون في جاهزية تامة وعلى الموعد مع الاستحقاقات المختلفة.