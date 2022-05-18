بشرى شعبان

أعلنت مبرة البغلي للابن البار أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة البغلي للابن البار من طلبة وطالبات وزارة التربية للسنوات الدراسية 2020-2021 و2021-2022، كاشفة عن فوز 48 طالبا وطالبة في 4 مسابقات، وهي القصة القصيرة والعمل التطوعي والكشافة والمرشدات. وخلال مؤتمر صحافي لإعلان أسماء الفائزين، أعرب رئيس مجلس إدارة المبرة إبراهيم البغلي، عن سروره للالتقاء مع أبنائه الطلبة والطالبات للعام الدراسي العاشر على التوالي من خلال رعايته لمسابقات جائزة البغلي للابن البار إيمانا بأهمية ترجمة توجهات وتطلعات وزير التربية في تعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع الطلابي، مؤكدا أن تنظيم مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها العاشرة يؤكد حرص مجلس إدارة المبرة على استمرارها في العمل على تعزيز برامج الشراكة المجتمعة، والعمل عل تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار خلال أزمة «كورونا» رغم الظروف التي مرت بها جميع دول العالم والكويت نتيجة للتأثيرات السلبية التي خلفتها الجائحة على كل نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات بالدولة.

وأوضح أنه من الأهمية ترجمة توجيهات وتطلعات وزير التربية في تفعيل دور وزارة التربية في تعزيز فضيلة البر بالوالدين.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن عن المبرة تقوم بتشجيع الطلبة وحثهم على الإسهام في نشر الوعي بفضيلة البر بالوالدين وتشجيعهم الدائم على المشاركة في الاعمال التطوعية والخيرية، متوجها بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذه المسابقات وتشجيع ابنائنا وبناتنا الطلبة على المشاركة. وأشار الى ان الفائزين سيحصلون على شهادة ومجسم باسم المبرة وهدية مادية، متمنيا التوفيق للجميع.

أسماء الفائزين

بدوره أعلن الموجه العام للغة العربية نايف عبدالله الحربي نتائج الطلبة الفائزين بمسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة، وهم كما يلي:

منطقة الأحمدي التعليمية

حنين رضا إسماعيل ـ مدرسة أمة بنت خالد الثانوي، آرام فهد الفهد ـ ثانوية ام الهيمان ملحق (أ)، جابر سلطان المري ـ مدرسة سعيد بن عامر.

منطقة الجهراء التعليمية

عائشة بدر العنزي ـ الجهراء الثانوية للبنات، سارة فهيد العجمي ـ ثانوية زينب بنت محمد، ندى مصطفى احمد ـ ريطة الثانوية للبنات.

منطقة الفروانية التعليمية

فاطمة الزهراء حسين خلف ابريق خيطان الثانوية، اشرقت مدحت مصطفى مدرسة خديجة بنت زبير، مودة نبيل عبد اللطيف الفروانية الثانوية للبنات.

منطقة حولي التعليمية

براك عبدالله البراك ـ احمد الربعي الثانوية بنين، حوراء علي دشتي ـ ثانوية فاطمة الصرعاوي، ليليان محمود العبيدات ـ ثانوية السالمية للبنات.

العاصمة التعليمية

عنان طارق الريحان ـ ثانوية الروضة للبنات، سليمان كمال مصطفى احمد - ثانوية عبدالله الصباح، فواز عماد الشامري ـ ثانوية يوسف بن عيسى.

مبارك الكبير التعليمية

حصة مطلق العتيبي ثانوية العدان للبنات، فواز بدر العدواني ثانوية صباح السالم للبنين، روان ايمن الوصيف فارعة بنت ابي الصلت.

الإدارة العامة للتعليم الديني

شيماء اسعد عبدالله المعهد الديني قرطبة للبنات، عبد العزيز محمد النجدي معهد عبد الرحمن السميط، عمر جاسم المنير معهد جنوب السرة.

الإدارة العامة للتعليم الخاص

فرح مساعد العازمي أم القرى النموذجية، ديمة مسفر العجمي المستقبل ثنائية اللغة للبنات، نوز جاسم المنير النجاة النموذجية بنات.

من جهته، أعلن الموجه العام للتربية الكشفية ابراهيم العيد أسماء الفائزين للعمل التطوعي، حيث فاز كل من: عبدالله بسام مجيد (مبارك الكبير التعليمية)، دلال علي الفهد (حولي التعليمية)، ميثم جابر أشكناني (الأحمدي التعليمية)، سعد محمد العجمي (الجهراء التعليمية)، بيبي عدنان بو حسن (الفروانية التعليمية)، حسن بارون عبد الرحيم (التوجيه الفني التربية الكشفية)، علي دخيل الخالدي (ادارة التعليم الديني)، عيسى محمد شاه (إدارة التعليم الخاص).

كما أعلن العيد أسماء الفائزين في وسام «البغلي للابن البار للمرشدات» للعام الدراسي 2021 -2022 وهم: الزهرة غلا انور الدعي، الزهرة دلال طلال المحبوب، المرشدة سارة عبد العزيز الشمري، المرشدة حصة خالد السهيل، المرشدة فاطمة سعد صالح نجم، المرشدة ايمان سعد الحربي، المرشدة منار ابراهيم العيد.

الفائزون للكشافة في وسام البغلي للابن البار:

عبدالله محمد الكندري، عبدالعزيز محمد النجدي، عباس عبد الحميد دشتي، يوسف علي القطان، جاسم محمد بن حسين، حمد مشعل المحمد، يوسف باسل عوض، هاشم عدنان بحروه.