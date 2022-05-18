أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، عن تنفيذها مصرف «عموم الطعام» لهذا العام لمساعدة الأسر المتعففة، وذلك بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف، وتنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع وسد حاجات المحتاجين، عن طريق البطاقات الممغنطة التي يتم توزيعها على الأسر المتعففة. وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العمليات والتمكين في «نماء الخيرية» وليد البسام، إن عدد الأسر التي استفادت من المشروع أكثر من 9800 أسرة داخل لكويت، وهي الحالات المستمرة من ضعفاء الدخل والأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال المسجلة لدى «نماء الخيرية»، مبينا أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل الكويت في مواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة والتخفيف عن كاهلهم من خلال البطاقة الممغنطة على تلك الأسر.