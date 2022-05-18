بشرى شعبان



كشفت رئيس قسم التوجيه الفني في إدارة رعاية الأحداث د.لطيفة الشوكة، عن تنظيم الإدارة ملتقى تحت عنوان نحو «بيئة آمنة» خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية التي ستقدم محاضرات حول الجرائم الإلكترونية وخطورتها، لاسيما في التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المراهقين والشباب. وقالت الشوكة في تصريح لـ «الأنباء»، ان الملتقى سيتضمن محاضرة تقدمها جمعية بشائر الخير حول «آفة المخدرات وخطورتها على الشباب» والآثار الناتجة عنها، مبينا ان هناك تعاونا مع جامعة الكويت حول أساليب التنشئة الحديثة مع الأبناء وأثرها في تكوين شخصيتهم، ومحاضرة لمكتب الإنماء الاجتماعي عن ضبط النفس والتحكم في الانفعالات وكيفية مساعدة الحدث ليسيطر على غضبه.