عادل الشنان



أقامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية جناحا تعريفيا متكاملا للتعريف بخدماتها خلال الفترة 16 إلى 19 الجاري في مجمع الأفنيوز بالمرحلة الثالثة،. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد الشطي، إن المؤسسة حريصة على القرب من المواطنين من خلال التواجد في أماكن التجمعات العامة لاطلاعهم على خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق سهل الحكومي والرد على استفساراتهم.



وأضاف الشطي: حرصا من المؤسسة على مكننة خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المواطنين فقد أضافت 17 خدمة إلكترونية للمواطنين للاستفادة منها عبر «سهل».