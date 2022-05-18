بشرى شعبان



أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري، عن مناقشة تطوير وإنشاء سوق الجمعة والطيور والمزمع إقامته في محافظة الجهراء بمساحة 55.250 ألف متر مربع وفقا للقرار المجلس البلدي رقم ( ل.ق.م.أ.ب 31/2017).



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة مع ممثلي البلدية وبمشاركة استشاري المشروع مكتب المطوع للاستشارات الهندسية.



وقال المطيري ان الغرض الرئيسي من المشروع تغيير الصورة النمطية للأسواق الشعبية من خلال إيجاد سوق شعبي ذكي ومستدام ذي طابع بناء متكامل وملائم للطابع المعماري والبيئي لمناخ الكويت، وذلك حسب متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «GSAS» وبالوسائل والحلول الذكية، بحيث يستقطب المواطنين أصحاب الحرف اليدوية التقليدية لبيع منتجاتهم واستقطاب فئة الأرامل والمطلقات الذين ترعاهم الوزارة من خلال إقامة دورات تدريبية لهم.



وبين ان الوزارة قامت بتزويد الاستشاري بالمتطلبات الخاصة بها في المشروع، لافتا الى ان المشروع سيسهم إسهاما كبيرا في تحسين دخل المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوياتهم المعيشية من خلال توجيهات الدولة في خصخصة ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية العمرانية للحصول على أفضل الخدمات وتقديمها في إطار معماري حضاري.



ترأس الاجتماع من جانب الوزارة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري، وبمشاركة وحضور كل من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، مدير إدارة الرعاية الأسرية، مدير إدارة التخطيط والمتابعة رئيس قسم التخطيط، ومن البلدية مدير واستشاري المشروع.