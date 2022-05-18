

أبدت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس إعجابها بالدور الفعال للغاية الذي تؤديه المرأة الكويتية في المجتمع وإيمان القيادة السياسية بدورها في شتى المجالات.



جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها السفارة البريطانية في الكويت بعنوان «المرأة في القيادة» بمناسبة يوم المرأة الكويتية.



وأضافت لويس، في تصريحات لـ «كونا»، أنه «بالمقارنة مع بلدان عديدة فإن تمكين المرأة في الكويت جيد.. رأيت مجتمعا متعلما لديه الدافعية».



من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينغ أن المرأة في الكويت وصلت إلى مستويات عالية في الأنشطة التجارية والعمل العام والسياسي.



وخلال الورشة قدمت نوف المزيدي وعبدالله الخنيني دراسة في الاقتصاد السياسي وقضايا النوع (الجندر) تسلط الضوء على الحوافز اللازمة كي تكون المرأة مرشحة بالإضافة إلى الدعم الذي يؤهلها لتحقيق النجاح.