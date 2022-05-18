أسامة دياب



أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، مقدما التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل الى دولة الامارات الشقيقة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان.



جاء ذلك في كلمة خطها النواف في سجل التعازي عند زيارته السفارة الإماراتية لتقديم واجب العزاء يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.



بدوره، قال وزير الاعلام د.حمد روح الدين: نعزي الأمة الاسلامية والعربية والخليجية بوفاة أحد قادتها المميزين الذي نذر حياته لخدمة شعبه وشعوب المنطقة المرحوم بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد.



كما قدم واجب العزاء الشيخ مبارك سالم العلي، داعيا بالرحمة للفقيد الشيخ خليفة، متمنيا لرئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التوفيق والسداد.



من جانبه، تقدم انور جواد بوخمسين باسمه وممثلا عن مجموعة جواد بوخمسين، بأحر التعازي لوفاة الفقيد الشيخ خليفة الغالي على الأمتين العربية والاسلامية، مقدما التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لرئاسة دولة الامارات.



بدورها، اكدت الاعلامية عايشة الرشيد ان الشيخ خليفة ترك إرثا كبيرا من القيم والاصالة والانجازات التي وصلت بالامارات الى العالمية. مقدمة التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لمبايعته رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة، مع الدعوات بالتوفيق والسداد لتحقيق الرخاء والأمن والأمان والاستقرار للشعب الاماراتي، ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.