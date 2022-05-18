ناصر العنزي



يبدأ العربي والكويت مشوارهما اليوم في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقي «الأخضر» مع الرفاع البحريني ضمن المجموعة الثانية التي يستضيف مبارياتها على ملعب نادي الكويت في كيفان معهما شباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني اللذان سيلتقيان عقب مباراة الافتتاح، وفي مسقط يواجه «الأبيض» نظيره الأنصار اللبناني ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم معهما المستضيف السيب العماني وجبلة السوري، ويتأهل أول كل مجموعة في المجموعات الثلاث وأفضل ثان عن غرب آسيا للأدوار المقبلة.



ويخوض العربي منافسات مجموعته مدعوما من جماهيره الغفيرة التي لا تدخر جهدا في الوقوف مع فريقها، وعليه أن يتعامل مع مبارياته الثلاث بجدية وان يضع الفوز نصب عينيه إذا أراد تصدر مجموعته دون مساعدة من الآخرين اذ لا تقل الفرق الثلاثة الأخرى شأنا عن «الأخضر» وتسعى إلى الفوز وإثبات أحقيتها في التأهل.



وقد أعد العربي عدته من أجل هذه البطولة التي يسعى لإحراز لقبها حيث بات مؤهلا لتحقيق البطولة بقيادة مدربه الكرواتي انتي ميشا الذي قاده لتحقيق لقب دوري الموسم الماضي بعد غياب طويل، ويعتمد في مباراة اليوم على لاعبي الخبرة والشباب مدعمين بعناصر محترفة لذلك جاء استعداد الفريق مكثفة للبطولة.



وفضل ميشا عدم مشاركة نجم الفريق السنوسي الهادي في المباراة الأولى لأسباب فنية، إذ ينص نظام البطولة على تسجيل 5 محترفين يشارك منهم 4 فقط بكل مباراة بواقع 3 أجانب ولاعبا آسيويا، في حين أن الرفاع البحريني بقيادة مدربه علي عاشور يبحث هو الآخر عن النقاط الثلاث.



«الأبيض» جاهز



وفي مسقط، يخوض الكويت أولى مبارياته تحت إشراف المدرب الوطني محمد عبدالله الذي جاء قرار تعيينه لقيادة الفريق بشكل مؤقت قبل السفر بيومين عقب اتخاذ إدارة النادي قرارها بفسخ عقد المدرب التونسي نبيل معلول على أن يساعده كريم بوزغبة وعادل فاضل.



ويصنف «الأبيض» من ضمن الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على البطولة، علما انه وصل إلى العام الماضي إلى نهائي منطقة غرب آسيا وخسر أمام المحرق البحريني 2-0.



وتضم صفوف «العميد» عناصر جيدة من اللاعبين المحليين المميزين إضافة لمجموعة من المحترفين أمثال المهدي برحمة وياسين الخنيسي ومبوكاني وجاي ديمبلي، فيما ستخلو قائمة الفريق من الحارس حميد القلاف المستبعد لأسباب تأديبية، فيما تم تسجيل 3 حراس هم: فواز الفضلي وضاري العتيبي (الافر حظا لحماية عرين الفريق) وعبدالرحمن كميل.



من جانبه، يطمح الأنصار اللبناني بقيادة مدربه الأردني عبدالله أبو زمع إلى انطلاقة مثالية من أجل تحقيق تأهل تاريخي من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، اذ يتسلح الفريق بقائد منتخب لبنان حسن معتوق ونجومه نصار نصار وايشاكا ديارا.