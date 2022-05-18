أكد الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات بمجموعة Ooredoo د.حمد يحيى النعيمي أن الشركة حريصة على تطبيق مجموعة من المعايير المدروسة بعناية عند اختيار رعايتها للأحداث سواء على مستوى الفرق أو الأفراد أو الفعاليات أو المؤسسات وذلك لضمان أن تحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة والقيم والأخلاقيات التي نمثلها، مبينا أن الجهات التي نوفر لها الرعاية تتحلى بنفس المسؤولية التي نحرص عليها تجاه المجتمع وتقدم أمثلة يحتذى بها بين أفراده وتطبق أعلى المعايير.



وقال النعيمي في مقابلة صحافية إن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في Ooredoo وضعت لتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لذا فيجب أن تكون جميع الرعايات متماشية مع هذه الاستراتيجية.. وفيما يلي تفاصيل المقابلة:



نرى صورة لك خلال استقبال نجوم باريس سان جرمان، النادي الفرنسي الذي توفر Ooredoo الرعاية له منذ فترة طويلة. فما المعايير التي تطبقها Ooredoo عند اختيار رعاياتها، سواء على مستوى الفرق أو الأفراد أو الفعاليات أو المؤسسات؟



٭ الرعايات التي تقدمها Ooredoo على جميع المستويات التي ذكرتها مدروسة بعناية لضمان أن تحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة، والقيم والأخلاقيات التي نمثلها.

فالجهات التي نوفر لها الرعاية، سواء كانت فرقا أو أفرادا أو مؤسسات، تتحلى بالمسؤولية نفسها التي نحرص عليها تجاه المجتمع وتقدم أمثلة يحتذى بها بين أفراده وتطبق أعلى المعايير. أما بالنسبة للفعاليات، فإننا نحرص على دعم تلك التي تخدم المجتمعات التي نتواجد فيها.



كيف تختار Ooredoo شخصية مثل اللاعب ليونيل ميسي ليكون سفيرا لعلامتها التجارية؟



٭ نطبق النهج نفسه الذي ذكرته سابقا، إذ نسأل أنفسنا: هل يطبق هذا المرشح المحتمل قيمنا وأخلاقياتنا على أرض الواقع؟، هل سيكون مثالا يحتذى به لاسيما للأطفال والشباب؟، هل لديه نفس التزامنا تجاه المجتمع؟، وهل يتحلى بالمسؤولية ليكون مواطنا صالحا، كما نحرص على أن نكون شركة مفيدة للمجتمع؟ فمن الأهمية لنا أن نختار سفراء من كافة شرائح المجتمعات التي نتواجد فيها لضمان تمثيل المجتمع ككل، ولكي يكون سفراؤنا انعكاسا لجميع أفراد المجتمع على تنوعهم.



ما دور هذه الرعايات ضمن استراتيجية الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية؟



٭ لقد وضعت استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في Ooredoo لتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لذا فيجب أن تكون جميع الرعايات ضمن هذه الاستراتيجية متماشية أيضا مع ذلك.

ونحن نعمل على اختيار الرعايات لتغطي جميع تلك الأهداف، الأمر الذي يعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، مع التركيز بشكل خاص على دعم الصحة واللياقة للجميع والمساواة بين الجنسين والعدالة في الفرص والتنمية المستدامة.



هل تطبق Ooredoo المعايير نفسها عند اختيار المؤسسات والشركات التي تدخل معها في شراكات استراتيجية مثل Plug and Play وDell وMicrosoft وغيرها؟



٭ بلا شك، فنحن نحرص دائما على عقد الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية ممن تشاركنا القيم والأخلاقيات نفسها، وتطوير وتعزيز تلك الشراكات فيما بعد لضمان تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على المدى البعيد.

ونحن دائما ما نبحث عن شركات ومؤسسات تظهر الالتزام نفسه والشغف تجاه الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثلنا، ومن شأنها دعم مسيرتنا نحو تحقيق التحول الرقمي.



النعيمي في سطور



٭ تعيين د.حمد يحيى النعيمي رئيسا تنفيذيا لشؤون الشركات بمجموعة Ooredoo في أبريل 2020.



٭ يقدم د.حمد ضمن مهام عمله الحالي، الدعم اللازم لمكاتب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة كما ينسق الاتصال بين مجلس الإدارة والإدارة العليا في مجموعة Ooredoo.



٭ النعيمي مسؤول أيضا عن إدارة علاقات كبار المساهمين والمستثمرين في مجموعة Ooredoo والمؤسسات الوطنية والدولية، والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية.



٭ قبل توليه منصبه الحالي، شغل د.حمد منصب رئيس لشؤون الشركات ومستشار في Ooredoo الكويت.



٭ يتمتع د.حمد بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاما في مجالات الخدمات المالية، والاتصالات والإعلام. وشغل مناصب رفيعة في بنك قطر الوطني (QNB) الذي شهد قفزة في قيمة علامته التجارية لتصل إلى 1.3 مليار دولار.



٭ شغل مناصب عليا في شبكة الجزيرة الإعلامية، التي أصبحت من بين أفضل 5 علامات تجارية على مستوى العالم خلال فترة عمله.



٭ يحمل النعيمي درجة الدكتوراه في التسويق - بحوث التسويق وتطوير الأعمال وقد حصل عليها عام 2005 من المملكة المتحدة.