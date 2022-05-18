تتوجّه الأنظار اليوم، إلى منافسات لعبتي السباحة والرماية المتوقع أن تشهدا ميداليات وانتصارات كويتية، في الوقت الذي اكتفت فيه الكويت بذهبية واحدة في أول أيام ألعاب القوى أول من أمس، والتي شهدت تألقا بحرينيا- عمانيا في افتتاح منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد حتى 31 الجاري تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وفيما حقق منتخبا الكويت لكرة السلة وكرة قدم الصالات المغلقة أفضل بداية، كانت حصيلة الكويت بنهاية اليوم الأول لا بأس بها من الميداليات وهي ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات احتلت بها المركز الخامس في الترتيب العام الذي تصدرته البحرين برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، تلتها عمان بـ (4 ذهبيات و2 برونزيات) فالسعودية بـ (2 ذهب و2 فضة و3 برونزيات) ثم قطر بـ (2 ذهب و2 فضة)، فيما جاءت الإمارات سادسة وأخيرة بـ (فضية وبرونزيتين).



اليوحة يتألق



وأعرب اليوحة عن سعادته بتحقيق أولى ذهبيات الكويت في الدورة، رغم الأجواء المناخية وسرعة وقوة السباق. وثمن أهمية الفوز بسبب مشاركة دول الخليج بأقوى عدائية وضراوة السباق والعدد الكبير للمنافسين على المركز الأول، مشددا على أن الذهبية تعطيه دافعا جيدا للتحضير لبطولة العالم المقررة في الولايات المتحدة خلال يونيو المقبل.



ومن المعلوم أن ميداليات الكويت جاءت جميعها من منافسات ألعاب القوى التي انطلقت أمس الأول على مضمار وميدان أحمد الرشدان وتختتم اليوم حيث حصد رجال الكويت ذهبية وفضيتين وبرونزيتين وسيداتها 3 فضيات وبرونزيتين، اذ تألق يعقوب اليوحة وحقق ذهبية سباق 110 أمتار حواجز بزمن 13.65 ثانية، وفي رمي الرمح حصد عبدالرحمن فواز الفضية مسجلا 66.97 مترا، وفي الوثب الطويل حقق عبدالله المرشد الفضية مسجلا 7.45 أمتار، وفي دفع الجلة حصل مشاري سرور على البرونزية مسجلا 17.95 مترا.

اما في سباق 10 آلاف متر، فحقق عباس عبدالرحمن البرونزية بزمن 30.39.25 دقيقة، كما حصلت شيخة الصقعان على فضية دفع الجلة مسجلة 11.84 مترا، وفي مسابقة 100 متر حصلت مضاوي الشمري على الفضية بزمن 11.52 ثانية، وبرمي الرمح حصدت سلسبيل السيار الفضية مسجلة 30.70 مترا، وفي الوثب الطويل حققت مريم كاظم البرونزية مسجلة 5.15 أمتار.



يذكر أن 7 مسابقات للرجال ستقام اليوم، في ختام ألعاب القوى، وهي الوثب العالي والعشاري ورمي القرص والقفز بالزانة ورمي الرمح والاطاحة بالمطرقة وسباقات 200 متر و5000 متر و4 × 400 متر تتابع.



ولدى السيدات، تقام نهائيات 7 مسابقات وهي سباعي (100 متر حواجز والوثب العالي ودفع الجلة و200 متر) ورمي القرص والوثب العالي وسباقات 400 متر حواجز و800 متر و3000 موانع و4 × 100 تتابع.



منافسات قوية في «الرماية»



إلى ذلك، تتواصل اعتبارا من التاسعة صباح اليوم منافسات الرماية، المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي. وابرز ما تشهده منافسات اليوم نهائي مسابقة التراب التي تبدأ بالرمي على 50 طبق خلال الفترة الصباحية على أن يقام النهائي اعتبارا من الساعة الواحدة والنصف ظهرا. كما يقام اليوم نهائي مسابقتي البندقية 10 أمتار والمسدس السريع 25 مترا.



هذا، وتتواصل منافسات السباحة اليوم، مع توزيع 4 ذهبيات، في 4 مسابقات للرجال من أصل 20 تقام ضمن اليوم الثاني لهذه الرياضة على مجمع أحواض الشيخ ناصر المحمد في نادي النصر. وسباقات اليوم هي: 100 متر ظهرا وفراشة و800 متر حرة و4 × 100 متر تتابع حر.



في غضون ذلك، يصطدم منتخب الكويت للرجال في كرة الصالات بنظيره السعودي في اختبار صعب، في مباراة تقام في 9:30 مساء اليوم على صالة رقم 2 في مجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة الثانية التي تشهد مواجهة اخرى بين الامارات وعمان في الثانية ظهرا.



وكان «ازرق الصالات» استهل مشواره في الدورة امس الأول، بالفوز على الإمارات 3-0 بالجولة الأولي بأهداف جاءت جميعها في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وحملت تواقيع عبدالرحمن الوادي ويوسف الخليفة وعبدالرحمن المسبحي، كما فازت السعودية على البحرين 3-1.



ولدى السيدات، تواجه الكويت السعودية أيضا في الساعة 7 مساء على الصالة ذاتها، تسبقها مباراة اخرى بين البحرين والامارات في 4:30 عصرا. وكانت الجولة الاولى، امس الاول، شهدت تعادل الكويت مع الامارات 1-1، فيما تغلبت البحرين على السعودية 4-1.





الحمد يشيد بالتنظيم

وصل إلى البلاد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، القطري دحلان الحمد، وكان في استقباله نظيره الكويتي سيار العنزي.

وأبدى الحمد إعجابه الشديد بالتنظيم والتجهيزات التي اطلع عليها في مضمار الرشدان، مشيدا بالإمكانات التي وفرتها اللجنة المنظمة لانجاح الدورة.

فوز كبير لأزرق السلة

يأمل منتخب الكويت لكرة السلة أن يحالفه التوفيق، عندما يلاقي نظيره السعودي في 8 مساء اليوم، على صالة رقم 1 في مجمع الشيخ سعد العبدالله، في حين تلعب قطر مع البحرين في 5 مساء، وذلك ضمن الجولة الثالثة. وكانت الكويت حققت فوزا كبيرا على حساب قطر 73-55 في انطلاق المنافسات امس الأول. كما قلب المنتخب الاماراتي الطاولة على نظيره البحرين بعدما عوض تأخره الى فوز مستحق بنتيجة 71-66.

«اليد» يستعد في قطر

غادرت بعثة منتخب الكويت للشباب في كرة اليد البلاد أمس، متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر خارجي استعدادا لمنافسات الدورة.

وترأس الوفد المغادر أمين السر المساعد لاتحاد اللعبة عبدالله الذياب، وضم مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس ومدير المنتخب الأول فهد ربيع واداري منتخب الشباب عبدالعزيز الزعابي، إضافة الى الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسباني إيسيدرو مارتينز ومساعداه مواطنه دييغو غونزاليس ووليد سالمين وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد.

كما ضم الوفد أخصائي العلاج الطبيعي الآخر التونسي مهدي محمد صاحب الخبرة الكبيرة.