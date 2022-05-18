أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت محمد عبدالله أن مواجهة الأنصار اللبناني اليوم في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي ستكون مهمة جدا، ودائما ما تكون المباريات الافتتاحية صعبة للغاية.



وأضاف عبدالله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس، أنه والجهاز الفني المعاون درس الفريق اللبناني بشكل جيد وهو فريق ممتاز ومن يقلل من أخطائه في الملعب ستكون له الأفضلية في تحقيق نتيجة إيجابية.



واشار إلى أنه يثق في لاعبي «الأبيض» ويدرك تماما أنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة وسيقاتلون من اجل تحقيق الفوز وإسعاد محبي الفريق.



من جهته، قال المدافع سامي الصانع ان المجموعة التي يتواجد بها الكويت والبطولة بشكل عام باتت تنافسية ولا يمكن الاستهانة بأي منافس.

وأردف: «نادي الكويت دائما يطمح لتحقيق كأس الاتحاد الآسيوي وكل تفكيرنا منحصر بالتركيز على هذه البطولة في الوقت الحالي ونرغب في تحقيق اللقب لأهميته بالنسبة لنا.



من جهته، يأمل مدافع «الأبيض» الأسترالي رايان ماكغوان، في تحقيق لقب كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة الحالية.



وقال ماكغوان في حديث لموقع الاتحاد الآسيوي: «هذه هي المرة الثانية لي في الشرق الأوسط. لقد استمتعت حقا بوقتي في نادي الشارقة على الرغم من أنها كانت فترة قصيرة، لذلك عندما سمعت أن نادي الكويت مهتم بي، كانت فرصة جيدة بالنسبة لي وعندما تحدثت إلى النادي، أخبروني عن طموحاتهم في كأس الاتحاد الآسيوي وهي إحدى البطولات التي نريد أن نقدم فيها أداء جيدا حقا».



وتابع: «هذا الموسم فزنا أيضا بكأس الأمير وخسرنا كأس السوبر. الهدف الأساسي كان الفوز بالدوري، وقد فعلنا ذلك، وكان ذلك صعبا. أعتقد أن المنافسة في الموسم الحالي كانت قوية جدا هذا العام مع وجود العديد من الفرق الجيدة فيه».