حقق المتسابق الكويتي يوسف العبدالرزاق كأس المركز الثاني في فئة (GP1) ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة العالم للدراجات المائية 2022 في مدينة ايبيزا الإسبانية، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية UIM واستمرت لثلاثة أيام.



وقال رئيس مجلس الإدارة بنادي الرياضات البحرية محمد الزنكي، إن المتسابق العبدالرزاق أظهر مستوى مميزا وحضورا لافتا بين المتسابقين من مختلف أنحاء العالم من 27 دولة في جولة شهدت تنافسا قويا في جميع الفئات.



وأضاف أن البطولة تتكون من سبع جولات، حيث سينظم الاتحاد الدولي الجولة الثانية من البطولة في پولندا يوليو المقبل، مؤكدا استعداد لاعبي النادي للجولات القادمة مع الأمل بأن يحققوا مراكز متقدمة لكي يمثلون البلاد بشكل مشرف بهذا المحفل الدولي.